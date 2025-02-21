حريق في مطار العاصمة الكينية نيروبي، والطائرات تواصل الإقلاع

اندلع حريق مساء الجمعة في مطار جومو كينياتا الدولي بالعاصمة الكينية، نيروبي ما أثار حالة من القلق، إلا أن السلطات أكدت السيطرة على الموقف دون التأثير في حركة الطيران.

حريق في مطار نيروبي والطائرات تواصل الإقلاع

وأفادت الخطوط الجوية الكينية بأن الحريق نشب في منطقة بعيدة عن مدرج الطائرات، ولم يؤدِّ إلى أي اضطرابات في الرحلات الجوية، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تعمل على احتوائه.

وذكر الصليب الأحمر الكيني عبر منصة "إكس"، أن الحريق اجتاح مناطق عشبية في الجزء الشمالي من مجمع المطار، ما استدعى تدخل فرق الاستجابة للطوارئ التي سارعت إلى إخماده.

وأكد هنري أوكاتش، المتحدث باسم الخطوط الجوية الكينية، أن الحريق لم يكن قريبًا من المدرج، وأن عمليات السيطرة عليه مستمرة.

كما صرح أحد العاملين في المطار بأن النشاط الجوي لم يتأثر بالحادث، حيث استمرت الرحلات وفق الجدول المعتاد.

ويُعد مطار جومو كينياتا الدولي أحد أكثر المطارات ازدحامًا في إفريقيا، ما يجعل أي حادث أمني أو طارئ فيه محط اهتمام واسع.

ولم تصدر حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

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