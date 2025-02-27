الجمعة 28 فبراير 2025
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سياسة

خبير بالشأن الأفريقي: العلاقات السودانية الكينية دخلت منعطفًا خطيرًا

محمد رشوان،فيتو
محمد رشوان،فيتو

اتهمت الحكومة السودانية كينيا بالتدخل السافر في شؤونها الداخلية، وذلك بعد استضافة نيروبي اجتماعات لـ قوات الدعم السريع وحلفائها، حيث تم توقيع ما أسمته الخارجية السودانية "ميثاقًا تأسيسيًا لحكومة موازية"، ووصفت الخرطوم هذه الخطوة بأنها تستهدف وحدة البلاد وتشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال الدكتور محمد رشوان، الخبير بالشأن الأفريقي: إن العلاقات السودانية الكينية دخلت منعطفًا خطيرًا بسبب هذه التطورات، مشيرًا إلى أن الخرطوم ستتخذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد نيروبي، وأضاف أن هذه الخطوة قد تعمق الأزمة السودانية وتزيد من مخاطر التقسيم.

وأكد السفير حسين الأمين، وكيل وزارة الخارجية السودانية، أن الخرطوم ستقدم مذكرة احتجاج للاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية الأخرى، إلى جانب فرض حظر على استيراد المنتجات الكينية، وعلى رأسها الشاي، ويُعتقد أن هذه الإجراءات ستشكل ضربة اقتصادية محتملة لكينيا، نظرًا لحجم صادراتها من هذه السلع.

تحولات جوهرية تعزز مخاطر التقسيم في السودان

في ضوء التطورات الأخيرة، تشهد أزمة السودان تحولات جوهرية تعزز مخاطر التقسيم، حيث أشار رشوان إلى أن توقيع "ميثاق نيروبي" من قبل قوات الدعم السريع وفصائل مسلحة يمثل خطوة نحو إعلان كيان منفصل، وقد حذرت الأمم المتحدة من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى "تفكك السودان".

كما أشار رشوان إلى توسع نشاط "مجموعة فاجنر" الروسية في مناطق التعدين السودانية، مما يوفر موارد مالية لقوات الدعم السريع ويعقد المشهد الأمني، وأضاف أن الاشتباكات في نيالا والخرطوم تشير إلى استمرار حرب الاستنزاف، مع إسقاط طائرة عسكرية مؤخرًا.

سيناريوهات محتملة لمستقبل السودان 

وأشار رشوان إلى احتمال تحول قوات الدعم السريع إلى "دولة ظل" في دارفور بموارد الذهب، مع دعم كيني، كما توقع قيام مجموعة فاجنر بإنشاء قواعد عسكرية حول مناجم الذهب، مما يعزز البنية التحتية للانفصال. 

وأكد رشوان أن هذه التطورات تعيد تشكيل التحالفات الإقليمية والدولية، مع احتمال تدخلات عسكرية خارجية إضافية تعقد المشهد الأمني في السودان.

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