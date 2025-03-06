السودان تطالب السلطات الكينية بتسليم ياسر عرمان

طالبت السودان السلطات في دولة كينيا بتسليم ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- التيار الثوري الديمقراطي، للتحقيق معه بشأن مزاعم تتعلق بانتهاكات للقوانين السودانية والدولية.

الحركة الشعبية لتحرير السودان

وكانت السلطات الكينية أمس الأربعاء اعتقلت ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- التيار الثوري الديمقراطي، في مطار جومو كنياتا الدولي في نيروبي بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها السلطات السودانية والتي تم إرسالها عبر الإنتربول.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادرها قولها بأن عرمان لا يزال محتجزًا في فندق بنيروبي، حيث ينتظر استكمال التحقيقات المتعلقة بمذكرة القبض الصادرة بحقه.

مليشيا الدعم السريع في السودان

يُشار الي ان “اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات مليشيا الدعم السريع في السودان” تقدمت في أبريل 2024 ببلاغات ضد قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، والتي تضم رئيسها عبدالله حمدوك، وياسر عرمان، وعمر الدقير، وخالد عمر يوسف، ومحمد الفكي سليمان، وزينب الصادق المهدي، ومريم الصادق المهدي، وصديق الصادق المهدي، طالبةً منهم تسليم أنفسهم خلال أسبوع من أجل محاكمتهم بتهمة التورط في “جرائم حرب”.

إصدار نشرة حمراء للمتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر ضبط

تطور الوضع إلى مطالبة النيابة العامة منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” بإصدار نشرة حمراء للمتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض على خلفية اتهامهم بالتواطؤ مع قوات الدعم السريع في الحرب.

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