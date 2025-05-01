الخميس 01 مايو 2025
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محافظات

تحصين 87 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

حملة بيطرية ببني
حملة بيطرية ببني سويف، فيتو

 أعلنت محافظة بني سويف تواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري بالمحافظة، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بكافة الوحدات والإدارات البيطرية على مستوى القرى والمراكز.

 

تحصين 87 ألف رأس ماشية ببني سويف

 وأوضح التقرير الصادر عن الدكتور أحمد الجبالي، مدير عام الطب البيطري ببني سويف، أن إجمالي عدد الحيوانات التي تم تحصينها منذ انطلاق الحملة في 5 أبريل الماضي وحتى 27 من الشهر ذاته، قد بلغ 87 ألفا و257 رأسًا، بواقع: 75 ألفا و220 رأسًا من الأبقار، و8 آلاف و897 من الجاموس، و3 آلاف و140 من الماعز والأغنام والإبل.

 

وتواصل الحملة  تنفيذ أعمال التحصين ببني سويف وفقًا للجدول الزمني المحدد، بهدف الوصول إلى التغطية الكاملة للمستهدف، من خلال فرق العمل البيطرية التابعة للوحدات بالمراكز والمدن، والتي جرى دعمها وتجهيزها بكافة الأدوات والمستلزمات اللازمة، بما في ذلك الأمصال واللقاحات، ومعدات التحصين المستخدمة خلال الحملة.

 

محافظ بني سويف يوجه بحماية الثروة الحيوانية

 وفي هذا السياق، وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء المدن والوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري، وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، مشددًا على أهمية إشراك المجتمع المدني إلى جانب الجهود الرسمية، لتكثيف التوعية بأهمية التحصين في حماية الثروة الحيوانية، والوقاية من الأمراض والأوبئة التي تؤثر سلبًا على هذا القطاع الحيوي.

 

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