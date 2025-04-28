الإثنين 28 أبريل 2025
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محافظات

إيقاف أعمال بناء مخالفة في عقار بمدينة بني سويف

إيقاف أعمال بناء
إيقاف أعمال بناء مخالفة ببني سويف، فيتو

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة علي يوسف رئيس المدينة، مساء اليوم السبت، أعمال بناء مخالفة بأحد عقارات المدينة.

 

إيقاف أعمال بناء مخالفة ببني سويف

 

وكشفت المعاينة عن استكمال القائمين على العقار تنفيذ أعمدة غرف الخدمات بالدور الخامس العلوي، وذلك بالمخالفة لشروط الترخيص المعتمد، والذي يجيز بناء دور أرضي وأربعة أدوار علوية فقط، مع السماح بغرف سطح وفقًا للضوابط المحددة.

 

إيقاف أعمال بناء مخالفة ببني سويف
إيقاف أعمال بناء مخالفة ببني سويف

 

التحفظ على 200 سيخ من حديد التسليح

 

وفي ضوء هذه المخالفة، تم التحفظ على نحو 200 سيخ من حديد التسليح، وإيداعها بقسم النقل البطيء، تنفيذًا لتعليمات رئيس مركز بني سويف، وبحضور كل من النائب ناصر غانم، والمهندس مصطفى علاء، ورئيس المنطقة، وفني التنظيم.

 

إيقاف أعمال بناء مخالفة ببني سويف

 

وشدد علي يوسف، رئيس مركز بني سويف، على استمرار جهود الوحدة المحلية في رصد وإيقاف أي محاولات للبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيالها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة الحفاظ على التخطيط العمراني ومنع التعديات والمخالفات داخل الكتلة السكنية.

 

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