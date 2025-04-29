الثلاثاء 29 أبريل 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة رياح الخماسين

محافظ بني سويف، فيتو
محافظ بني سويف، فيتو

 وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية وشركات المرافق، وذلك للتعامل مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، واستجابة لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني "غدًا الأربعاء".

 

الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني

 ووفقًا لتقرير هيئة الأرصاد، فإن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح ما بين 40 إلى 60 كم/ساعة، مصحوبة بهبات قوية تصل إلى 70 - 80 كم/ساعة، ومثيرة للرمال والأتربة، ما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، وقد تصل إلى حد العاصفة في بعض المناطق مثل شمال الصعيد، وجنوب وشرق القاهرة، ومدن القناة، وخليج السويس.

 

وفي هذا الإطار، كلف محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالتواصل الدائم مع مركز السيطرة الموحد وغرفة عمليات المحافظة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وعلى رأسها شركات المرافق، للتدخل السريع حال حدوث أية تأثيرات على أعمدة الكهرباء، أو الطرق، أو محطات المياه، وغيرها من البنى التحتية.

 

محافظ بني سويف يرفع درجة الاستعداد

 كما وجه محافظ بني سويف، مسئولي الإعلانات ورؤساء المدن بالتنسيق مع أصحاب شركات الدعاية لتأمين اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين، وشدد على ضرورة مراجعة أعمدة الكهرباء والتأكد من عزلها حرصًا على أرواح المواطنين.

 ووجه أيضًا بضرورة ضمان استمرارية التيار الكهربائي وإيجاد بدائل في حالة حدوث أعطال، لاسيما في المنشآت الحيوية.

 

وطالب محافظ بني سويف، المواطنين بتوخي الحذر، والابتعاد عن أي مصادر تشكل خطورة مثل أعمدة الإنارة، اللوحات الإعلانية، والأسقف المعدنية، داعيًا إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة، وتجنب الاقتراب من أماكن الخطر خلال التقلبات الجوية.

 

إجراءات احترازية لمواجهة الرياح الخماسينية

 كما شدد محافظ بني سويف، على رفع درجة الاستعداد في القطاع الصحي، ومراجعة جاهزية معدات الطوارئ والإغاثة، بجانب تكليف إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف التواجد الأمني على الطرق السريعة والفرعية، إلى جانب استعداد فرق الطوارئ وسيارات الحماية المدنية تحسبًا لأي طارئ.

 

من جانبها، ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بالقيادة بهدوء على الطرق خلال فترات الأتربة المثارة، وتجنب الاقتراب من الأشجار وأعمدة الإنارة، ويفضل ارتداء الكمامات خارج المنزل. وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والسواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

 

البيئة: الرياح الخماسينية تؤثر على جودة الهواء

 وفي سياق متصل، تلقت وزارة البيئة تقريرًا من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء، أكدت خلاله أن ذروة الرياح المثيرة للرمال ستكون غدًا الأربعاء، ما يؤثر سلبًا على جودة الهواء، وناشدت الوزارة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية بتجنب الأنشطة في الهواء الطلق خلال هذه الفترة. كما خصصت الوزارة رقم "واتساب" (01222693333) لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بتلوث الهواء على مدار الساعة.

 

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