ماذا فعل محافظ بني سويف مع مدير مدرسة بعدما فوجئ بهروب التلاميذ عبر السور؟

قّرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إحالة مدير مدرسة تابعة لإدارة الواسطى التعليمية للتحقيق، بسبب خروج التلاميذ من المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسي، حيث فوجئ المحافظ بتسلق بعض الطلاب سور المدرسة لمحاولة الخروج.

إحالة مدير مدرسة للتحقيق ببني سويف

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان، أن المحافظ كّلف وكيلة وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بإحالة مدير مدرسة إدريجة للتعليم الأساسي والقيادات التعليمية المعنية إلى التحقيق، وذلك عقب رصده لمشهد خروج عدد من الطلاب والتلاميذ قبل انتهاء اليوم الدراسي، أثناء مروره المفاجئ على عدد من المدارس بمركز ومدينة الواسطى، وتحديدًا في قرية "إدريجة".

المحافظ فوجئ بهروب التلاميذ من على السور

وخلال جولته، لاحظ المحافظ تسلق بعض الطلاب سور المدرسة لمحاولة الخروج، وهو ما وصفه بـ"المشهد المرفوض"، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس غياب الانضباط داخل المدرسة، ويستوجب إجراءات حاسمة.

وشدد محافظ بني سويف، على ضرورة التعامل الحاسم مع الواقعة، قائلًا: "أنا مش هسيب أي تقصير في انضباط العملية التعليمية، واللي مش قد المسؤولية مش هيبقى مكانه"، وأضاف: "لازم يبقى فيه مرور يومي على المدارس، ومفيش حاجة اسمها الطلبة تخرج قبل معادها".

اللي مش هيلتزم هيتحاسب فورًا

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه التوجيهات سيتم تعميمها على جميع الإدارات التعليمية، محذرًا "اللي مش هيلتزم هيتحاسب فورًا".

وشدد على أن الانضباط داخل المدارس يُعد عنصرًا أساسيًا في جودة العملية التعليمية، ولا يمكن السماح بأي تهاون فيه، لافتًا إلى أن المرور الميداني على المدارس سيكون مستمرًا ومكثفًا خلال الفترة المقبلة.

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