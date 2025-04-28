مصرع شاب في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل ببني سويف

لفظ شاب يُدعى محمد عيسى سعداوي، 17 سنة، مقيم بقرية بلفيا التابعة لمركز بني سويف، أنفاسه الأخيرة داخل قسم العناية المركزة بمستشفى بني سويف التخصصي، متأثرًا بإصاباته البالغة التي لحقت به إثر حادث تصادم مروع بين دراجة بخارية كان يستقلها وسيارة نقل بطريق إبشنا - بني سويف.

تصادم دراجة بخارية بسيارة في بني سويف

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع تصادم بين الدراجة البخارية التي كان يقودها الشاب محمد عيسى، وسيارة نقل على الطريق، ما أسفر عن إصابته بجروح وكسور خطيرة، وتم نقله على الفور بسيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حيث جرى إدخاله إلى قسم العناية المركزة لمحاولة إنقاذه، إلا أن حالته الصحية ساءت، وفارق الحياة متأثرًا بجراحه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ استصدار تصريح الدفن تمهيدًا لتسليم الجثمان إلى ذويه، ليوارى الثرى بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن والأسى بين أهالي القرية.

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