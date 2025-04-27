الأحد 27 أبريل 2025
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محافظات

توريد 15 ألفا و842 طنًا من القمح المحلي للشون والصوامع ببني سويف

توريد القمح ببني
توريد القمح ببني سويف، فيتو

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير أعمال استلام القمح للموسم الحالي، حيث بلغ إجمالي الكميات التي تم توريدها منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الجاري وحتى اليوم نحو 15 ألفًا و842 طنًا، في حين تبلغ المساحات المزروعة بالقمح على مستوى المحافظة حوالي 108 آلاف و485 فدانًا، تم حصاد 20 ألفًا و7 أفدنة منها حتى تاريخه، وتضم المحافظة 22 موقعًا تخزينيًا بطاقة استيعابية تصل إلى 250 ألف طن.

منظومة توريد وإستلام القمح ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير مديرية الزراعة ببني سويف، باعتبارها عضوًا في اللجنة الدائمة المشرفة على منظومة العمل الخاصة بتوريد واستلام محصول القمح المحلي لموسم 2024/2025، ضمن الخطة التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المزارعين وتوفير الوقت والجهد، حيث تتولى اللجنة الإشراف الكامل على عمليات الاستلام والتوريد، ومعالجة أية معوقات قد تواجه المنظومة، إلى جانب متابعة أعمال لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

جاهزية شون وصوامع القمح ببني سويف

وقد وجّه محافظ بني سويف، بضرورة تيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح في الشون والصوامع، والالتزام التام بالخطة التي وضعتها المحافظة، مؤكدًا على أهمية تعزيز التواصل المستمر مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة، ووزارتي التموين والزراعة، والوحدات المحلية، من أجل تذليل العقبات أولًا بأول، مشددًا على التنسيق مع جهات التسويق المختصة لضمان سرعة صرف مستحقات الموردين، وإرسال تقرير يومي يتضمن الكميات الموردة وآليات التعامل مع أية مواقف طارئة.

لجنة لمتابعة توريد واستلام القمح ببني سويف

يُذكر أن محافظ بني سويف، كان قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة دائمة للإشراف والمتابعة على أعمال توريد واستلام محصول القمح المحلي لموسم 2025، برئاسة وكيل وزارة التموين، وعضوية كل من وكيل وزارة الزراعة، ووكيل مديرية التموين (مقررًا)، ومدير الرقابة التموينية، ورئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، إلى جانب مديري إدارات: المتابعة، والتفتيش المالي والإداري، والشؤون المالية والإدارية، والشؤون القانونية، والوحدة الاقتصادية، والتعاون الاستهلاكي بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء.

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