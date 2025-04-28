الإثنين 28 أبريل 2025
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محافظات

مصرع سيدة أثناء دريس القمح ببني سويف

دراس القمح ـ
دراس القمح ـ

لقيت سيدة مصرعها، أثناء مشاركتها في أعمال دريس محصول القمح بقرية الشناوية التابعة لمركز ناصر بـ محافظة بني سويف، حيث اصطدمت بسير ماكينة دريس القمح، ما أدى إلى وفاتها في الحال وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بقيادة اللواء أسامة جمعة مدير الأمن، إخطارًا من اللواء محمد الخولي مدير مباحث المديرية، يفيد بوصول بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث وفاة لسيدة أثناء مشاركتها في أعمال الحصاد داخل الأراضي الزراعية بقرية الشناوية بدائرة مركز شرطة ناصر.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الضحية تُدعى "سالمة بدوي سيد عبد الرحمن" 55 عامًا، ربة منزل ومقيمة بقرية الشناوية، بمركز ناصر، شمال بني سويف، وأنها لقيت مصرعها إثر اصطدامها بسير ماكينة دريس القمح أثناء مساعدتها لزوجها "عيد عبد العظيم إبراهيم سيد" 57 عامًا، فلاح ومقيم بذات العنوان، مما أسفر عن إصابتها البالغة التي أودت بحياتها في الحال.

نقل الجثة لمستشفى ناصر العام

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام ببني سويف تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

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