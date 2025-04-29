محافظ بني سويف يشهد احتفالية تكريم المتبرعين في إعمار بيوت الله

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات الاحتفالية التي نُظمت بالتعاون بين المحافظة ومديرية الأوقاف، لتكريم المتبرعين والمساهمين في إعمار بيوت الله، ضمن خطة وزارة الأوقاف بقيادة فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، والتي تُنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وإنشاء المساجد وعمارتها.

تكريم المتبرعين في إعمار مساجد بني سويف

حضر الفعالية التي أقيمت بنادي الإدارة المحلية كل من: فضيلة الدكتور عاصم القبيصي، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، الشيخ سعيد عبد الواحد، مدير الدعوة بالمديرية، وعدد كبير من الأئمة والدعاة وقيادات وإدارات الأوقاف.

وفي كلمته، رحب محافظ بني سويف، بالحضور من المواطنين المتبرعين وقيادات وأئمة ودعاة الأوقاف، مؤكدًا أن هذه الفعالية تمثل نموذجًا مثاليًا للتعاون بين المواطن والدولة من أجل خدمة الوطن ورفعته. ودعا المحافظ إلى تكرار مثل هذه المبادرات التي تحتفي بالمساهمين في مشروعات خدمية كالتعليم والصحة ومراكز الشباب، لما لها من عائد مباشر على المواطنين.

كما شدد محافظ بني سويف، على أهمية تعزيز الدور التنموي للمساجد، إلى جانب دورها الديني، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل الأئمة – بشأن دعم دور المسجد في تعزيز الوعي والتصدي للتحديات الفكرية، ليكون المسجد منارة للعلم والفكر الإيجابي، تسهم في بناء شخصية المواطن المتكاملة.

الدور الدعوي والتعليمي للمساجد ببني سويف

وقد بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبتها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف، أكد خلالها على الدور الدعوي والتعليمي للمساجد، وفضل إعمارها، مستشهدًا بقول الله تعالى: "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر"، كما أثنى على جهود المتبرعين والمساهمين، مؤكدًا عِظم الأجر والثواب حتى ولو باليسير من المال أو الجهد، معربًا عن تقديره لمحافظ بني سويف على رعايته ودعمه لهذه الفعالية.

وفي ختام الاحتفالية، قام محافظ بني سويف، بتكريم المتبرعين من أبناء المحافظة الذين ساهموا في إعمار بيوت الله، سواء بالتبرع بالأرض أو بتكاليف الإنشاء، حيث سلمهم شهادات تقدير رمزية عرفانًا بجهودهم المباركة، سائلًا الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال ويجازيهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة.



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