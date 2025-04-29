الداخلية السورية: هجوم جرمانا بدأ بعد انتشار تسجيلات مسيئة للرسول

كثفت السلطات الأمنية السورية انتشار قوات الداخلية والدفاع حول مدينة جرمانا بريف دمشق لمنع وقوع اشتباكات.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن هجوم جرمانا بدأ بعد انتشار تسجيلات مسيئة للرسول وتجمع مسلحين لاعتقال صاحبها.

وأشارت إلى مقتل عنصرين من قوات الأمن بإطلاق نار على أطراف جرمانا بريف دمشق، مؤكدة تدخل الأمن تدخل بقوة لمنع اندلاع اشتباكات في جرمانا.

كما أعلنت وزارة الداخلية السورية أن عددا من المجموعات من داخل جرمانا قتلت عسكريين صباح اليوم، وسط الأمن تدخل للفصل بين القوات المهاجمة والمسلحين داخل جرمانا بريف دمشق

وأدى ذلك إلى انتشار مستمر لقوات الدفاع والداخلية لمنع أي تجاوزات في جرمانا بريف دمشق.

وناشدت وزارة الداخلية السورية المواطنين بعدم الانجرار وراء الفتنة مشيرة إلى أن الدولة هي التي تعاقب المخطئين.

كما شددت على أن البحث جار عن صاحب التسجيلات المسيئة للرسول والتي تسببت في الفتنة.

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