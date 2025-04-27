هل تعلن مصر الحرب على الصهاينة؟

أخرج المجرم بنيامين نتنياهو خريطة، وأشار أمام الرئيس مبارك رحمه الله ناحية سيناء، وبدأ يتحدث عن استبدال أراض أو تهجير لأهل غزة، وقبل أن يكمل ما بدأه قاطعه مبارك بعنف قائلا: إذا أردت بيننا حرب فهي الحرب إذن.



ومنذ هذا التاريخ لم يتجرأ مجرم الحرب وبطل الإبادة الجماعية على فتح هذا الملف مرة أخرى أمام مبارك أو غيره من المسئولين، وقد توهمنا أن الأمر انتهى إلى الأبد، غير أن الأحداث الجارية أثبتت أن المجرم سيظل مجرما بفطرته الشيطانية.



تجرأ نتنياهو مرات ومرات، وبدأ يطرح مجددا أوهامه على الملأ، ولم يكن من الرئيس السيسي إلا أن قال إن سيناء خط أحمر، ولم يتوقف نتنياهو عن تصريحاته التي تتوالى حول نفس الملف، فهل هذا يعني أن الكيان المحتل بما يفعل قادته يعلن الحرب على مصر؟



إذا كان الأمر على هذا النحو فهل نحن على استعداد للحرب؟ مما لاشك فيه أن لدينا قوات مسلحة قادرة على الرد، ومما لاشك فيه أيضا أن هذه القوات تدرك حجم التحدي جيدا، ولكن السؤال: هل لدينا حكومة قادرة على إدارة البلاد إزاء هذا التطور الخطير؟



دعونا نسمي الأشياء بأسمائها.. الكيان المحتل أعلن الحرب فعليا علينا، ودعونا نؤكد أن حكومة مدبولي لا يمكن أن تكون هي الحكومة القادرة على إدارة البلاد وتجهيزها لمقدمات الحرب، فما بالك ونحن على شفا حفرة من النار.



أتصور أننا بحاجة ماسة إلى استباق الأحداث، ولا يمكن أن نكرر تجربة يونيه لنتذوق مرارة نكسة جديدة، وليس من المتصور أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه التهديدات، ومع إيماننا بأننا دعاة سلام إلا أن هذا السلام بحاجة إلى "عين حمرة" ولا مكان للطبطبة أو السكوت.



ومن أجل ذلك أعتقد أن التغيير بات مهما وملحا وضروريا وغير قابل للتأجيل، نحن أمام منعطف خطير، وتهديد صريح يحتاج إلى ردة فعل عقلانية وحاسمة دون تهويل أو تهوين، وترك الأمور تسير على هذا النحو يؤدى إلى خسائر لا قبل لنا بها.



أحيانا يكون التهديد بالرد هو طريق الحفاظ على السلام، وأحيانا يكون الصمت هو تمهيد لهزيمة لا نقبلها، ولا يمكن لنا أن ننتظرها، خصوصا وأن الإدارة الأمريكية ليست بعيدة عن هذا التهديد.



أكرر لسنا دعاة حرب ولكننا أيضا لن نستسلم أمام تهديد وجودي تغذيه الإدارة الأمريكية، وتباركه، وتدعمه بالقول الصريح ،دون أن تلقى منا إلا ردودا غير مباشرة، الفعل الأمريكي والصهيوني المهدد لنا صريح، ولابد أن يكون الرد قويا وصريحا ودون مواربة.

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