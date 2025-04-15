المتآمرون على مصر.. مصريون

قال الدكتور مصطفى مدبولي -لا فض فوه- إن أحدا لا يستطيع إقرار ولو خطة شهرية للبلد، وقد أراد سيادته أن يدلل على التطورات العالمية المتلاحقة في السياسة والاقتصاد واندلاع الحروب وتجهيز التربة لصراعات أخرى في كافة جنبات الأرض التي جعلنا الله فيها خلفاء، فسالت دماء وأزهقت أرواح والعرض لا يزال مستمرا.



الدكتور مدبولي -كرم الله وجهه- أراد أن يقول إن الكرة متدحرجة إلى حد الجنون وأن سيادته وغيره لا يستطيعون إعداد خطط ولو شهرية، أي أننا مع سيادته نعيش يوما بيوم وهو أمر لا يفعله المواطن البسيط في حياته، ولو فعل لوصف بأنه أرعن وأحمق ولا يستحق الحياة.



من قبل، قال الدكتور مدبولي إننا نعيش اقتصاد حرب دون أن نرى ولو أمّارة واحدة على أن البلاد تعيش أو تعايش اقتصاد حرب، فالفخفخة التي تحيط بالأداء الحكومي لا توحي من قريب أو بعيد إلى أن ما قاله رئيس الوزراء يقع في دائرة الصواب، ولا أظن أن ذلك جهلا من سيادته بما يجب أن يكون عليه اقتصاد الحرب.



ومشكلة مدبولي أنه يريد أن يصدر للجماهير صورة عن القلق المحيط مثلما تفعل أقطاب أخرى في دائرة النظام، حول مؤامرات وهمية تحاك ضد مصر وقوى أجنبية تريد إسقاط مصر، وكلها مفردات لا أساس لها على أرض الواقع الذي يفرز حقائق أخرى.



الاتحاد الأوروبي يدعم مصر سرا وعلانية ويضغط من أجل إقراضها مزيدا من مليارات الدولارات، والولايات المتحدة الأمريكية تضغط على المؤسسات الدولية من أجل تعويم الاقتصاد المصري المنهك، وكل قوى العالم لا تريد لمصر أن تسقط.. هذا هو الواقع.



ولا يمكن إغفال أن إقراض مصر وإغراقها في الديون إلى هذا الحد المزعج لا يمكن عدم ربطه بإرادة دولية لإفقادها استقلالها حالة الإغراق الذي تورطت فيه حكومة مدبولي وسابقيه، إنما هي حلقة جهنمية سقطت فيها دول كثيرة قبلنا وكان مصيرها الإفلاس ولا شيء غير الإفلاس.



وخلاصة القول إن مصر إن كانت تتعرض لمؤامرة فإن أطرافها كلهم من الداخل، وينطبق ذلك على حكومة مدبولي وغيره ممن سبقوه، هؤلاء الذين لم يقاوموا مستنقع الاستدانة لإنشاء مشروعات وهمية لم نجن منها إلا كل خيبات الأمل وانتظار مستقبل مظلم لنا وللأجيال القادمة.



وما قاله الدكتور مدبولي حول عدم قدرة سيادته ومعه أعضاء الحكومة على وضع ولو خطة شهرية للبلد، هو نتيجة طبيعية لاستسلامه ومن معه ومن حوله ومن سبقوه من الوزراء والبرلمانيين، وكل من شارك في صنع القرار بمصر لمخطط إسقاط الوطن في الدائرة الجهنمية.

نعم هناك من يخطط بليل ولكن يؤسفنا أن نقول إن المنفذين للمؤامرة الدنيئة لإفقاد مصر استقلالها ووضعها مرة أخرى تحت سيطرة احتلال جديد هم مصريون، تورطوا عمدا في إغراق البلاد بالديون لإنشاء مشروعات أثبتت الأيام أن معظمها أنشئ بغير دراسات وأصبح عبئا على الوطن والمواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.