ماذا جرى في مطروح؟

مطروح قبل التاسع من الشهر الجارى غير مطروح بعد هذا اليوم، في هذا اليوم خرجت قوة أمنية في مهمة للقبض على مجرم هارب من عدة أحكام قضائية وصلت إلى 35 سنة سجنا، القوات وصلت إلى الموقع الذى يقيم فيه المجرم، وقبل أن تتموقع بادرتها أيدٍ شريرة بإطلاق نيران كثيفة راح ضحيتها ثلاثة من أمناء الشرطة وأصيب آخران.

في اليوم التالى، جرت وقائع تشييع جثامين الشهداء في مواكب عسكرية حضرها لفيف كبير من قادة الأمن ورجال مجتمع وعدد كبير من الشخصيات العامة، وبعد اليوم التالى كان لزاما على الأمن أن يبادر بإنشاء الكمائن وإعداد العدة للقبض على الجناة، وسط هذه الحالة من التوتر عاشت عدة مناطق في مرسى مطروح ساعات عصيبة في صراع من أجل إحقاق الحق وتطبيق القانون.

في ذات اليوم سرت معلومات على مواقع التواصل الاجتماعى وعدد من صفحات البث المباشر كان مفادها أن قوات الشرطة قبضت على ثلاثة وعشرين امرأة من عائلات المشتبه بهم واحتجازهم وهى معلومات خطيرة إذا ما صحَّت روايات الرواة من أبناء قبائل مطروح.

لم تقف وزارة الداخلية مكتوفة الأيدى أمام السيل المتواتر من المعلومات ووصفتها في بيان رسمى بأنها عارية تماما من الصحة، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها، ونشرت وسائل الإعلام بيان الداخلية في حينه، وعلقت عليه بعض وسائل الإعلام في ساعتها أيضًا.

بدا أن هناك شيئا ما غامضا في الملف الذى تسارعت وتيرته بعد لحظات من بيان الإشارة، إلى عدم دقة ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعى، وفي اليوم التالى ورد إلى وسائل الإعلام المصرية بيان مقتضب من وزارة الداخلية كان مفاده «مفاجآت جديدة فيما يجرى على الأرض».

جاء بيان وزارة الداخلية ليتضمن أن قوات الشرطة أثناء مطاردتها مشتبها بهم قُتِل شابَّان من المتورطين في أحداث استشهاد رجال الشرطة الثلاثة، وتناولت كافة وسائل الإعلام بيان الداخلية تحت عناوين مفادها أن عنصرين من المشتبه بهم في حادث اغتيال رجال الشرطة لقوا حتفهم بعد مطاردة أمنية.

مساء هذا اليوم جاء بعدد من الوقائع الأكثر إثارة فيما يجرى على الأرض بخصوص مقتل الشابين، حيث أعلن مجلس مشايخ وعمد مطروح بيانا مصورا يحمل الكثير من المفاجآت المدوية، حيث أعلنوا في بيانهم المصور أن قبائل مطروح علقت التعامل مع وزارة الداخلية ممثلة في أقسامها بالمحافظة!

وقال أعيان مطروح في بيانهم إنهم علقوا تعاملهم مع أجهزة الشرطة بسبب ما وصفوه بأنه مخالفات جسيمة وخروج على القانون، وأكدوا أنهم لن يتعاملوا إلا مع القوات المسلحة والمخابرات العامة والمخابرات الحربية، حتى يتم إجراء تحقيق محايد وإعمال دولة القانون ضد كل الممارسات الشرطية خارج حدود القانون.

وقد جاء في بيانهم أن الشابين اللذين قُتلا إنما تمت تصفيتهما بعد أن قام أحد أعيان مطروح بتسليمهما إلى رجال الشرطة مقابل الإفراج عن 23 سيدة جرى احتجازهن كرهائن لحين استسلام أو تسليم المتورطين في الحادث الأصلى باغتيال رجال الشرطة الثلاثة.

هنا بدا أن كرة الثلج تتضخم بعد وصول الاتهامات المتبادلة بين الطرفين إلى مساحة خطيرة، فبيان الداخلية يؤكد أن الشابين اللذين قُتلا إنما جاء مقتلهما في مطاردة أمنية، بينما يؤكد بيان أعيان مطروح على أنه جرى تصفيتهما بعد أن قامت القبائل بتسليمهما للأمن مقابل الإفراج عن نساء محتجزات!

بيان القبائل أعلن رفضه لاحتجاز النساء باعتباره أمرًا يخالف أعراف القبائل ولا يخدم الاستقرار، إضافة إلى اتهامهم الصريح بتصفية شابين جرى تسليمهما للأمن، وهو أمر لو صدق خطير بالفعل، وطالب البيان بإجراء تحقيق عادل وشفاف ومحايد للوقوف على الحقيقة ومحاكمة المتورطين.

وزارة الداخلية في كل بياناتها أكدت أنها لم تحتجز نساء على الإطلاق، وأن مقتل الشابين إنما جاء في مطاردة أمنية، ولا يمكن أن يكون تصفية كما جاء في بيان أعيان مطروح.

لا شك أن الوقائع على النحو الذى جرى بحاجة إلى تروٍّ وإلى عقلانية في التعاطى، وضرورة التعامل بحكمة مع الأمر، إذ أننا أمام واقعة لابد فيها من إعمال القانون، حيث من غير المتصور أن يفلت الجانى الذى حصد أرواح ثلاثة من أبناء الشرطة في جريمة يندى لها الجبين لا يمكن القبول بهروبه من العدالة.. وفى نفس الوقت لا يمكن القبول بفكرة احتجاز نساء كرهائن أو تصفية خارج القانون إذا صحت رواية بيان مشايخ وعمد مطروح.

الأمر غاية في الخطورة إذا ما تُرك أو أُهمل، ومثل هذه الأمور تحتاج إلى سرعة في التعاطى مع الأمر واتخاذ التدابير القانونية ضد كل من خرج على القانون مهما كان وضعه.. دولة القانون هى عنوان العدالة ولا يمكن القبول بما هو أبعد من ذلك.

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