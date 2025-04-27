الأحد 27 أبريل 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتعرض لاستهداف في حي التفاح

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت صحف إسرائيلية، اليوم الأحد، أن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تعرضت لاستهداف بقذيفة "آر بي جي" في حي التفاح بمدينة غزة.

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ويأتي ذلك في وقت يخطط فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي لتصعيد تدريجي في العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، إذا لم يُحرز تقدما في المفاوضات مع حركة حماس خلال الأسبوعين المقبلين، حسبما كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم”.

الاحتلال يهدد بتصعيد العمليات العسكرية مع حماس

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر رفيعة المستوى أنه من المقرر تصعيد القتال تدريجيا، بما يشمل استدعاء جنود الاحتياط".

وأوضحت المصادر أنه "إذا لم يحرز تقدم خلال الأسبوعين المقبلين، سيوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق القتال بشكل كبير، وأسرع من المتوقع كما هدد.

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