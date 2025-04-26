السبت 26 أبريل 2025
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خارج الحدود

إصابة 3 بحارة روس في غارات أمريكية على ميناء رأس عيسى اليمني

غارات أمريكية على
غارات أمريكية على اليمن

أعلن مسؤول في حكومة الحوثي، غير المعترف بها دوليا، عن إصابة ثلاثة بحارة يحملون الجنسية الروسية، جراء الغارات الأمريكية التي استهدفت ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة.

الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى اليمني 

وقال المسؤول الحوثي: يوم أمس استهدفت غارات العدوان الأمريكي سفينة كانت رابضة في لسان ميناء رأس عيسى لمنعها من تفريغ شحنة نفط، ما أدى إلى إصابة ثلاثة بحارة من الجنسية الروسية بإصابات مختلفة، وهم رومان كاشبور، إيجور كوازيشينكو، أرتيوم فانين، وقد تدخلت قوات خفر السواحل لإنقاذهم ونقلهم للعلاج".

وأضاف أن "عشوائية الغارات الأمريكية تؤكد بجلاء عدم وجود أي أهداف عسكرية استراتيجية بحسب ادعاءات ترامب المتكررة".

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ميناء راس عيسي الحديدة جماعة الحوثى

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