الأحد 27 أبريل 2025
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خارج الحدود

لواء احتياط إسرائيلي: أضرار حماس أقل بكثير مما يعلنه جيش الاحتلال

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت صحيفة معاريف عن اللواء الاحتياط، إسحاق بريك، قوله: لا يزال لدى حماس آلاف المقاتلين يقودون حرب استنزاف ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

خسائر حماس أقل مما يعلنه جيش الاحتلال 

وقال بريك: جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع إخضاع حماس بسبب استخدامها الأنفاق والعبوات الناسفة حتى اليوم.

وأضاف: أضرار حماس أقل بكثير مما يعلنه الجيش وعادت إلى حجمها الطبيعي، وتمتلك أنواعا من السلاح وصور الدمار في قطاع غزة هدفها خداع الإسرائيليين بشأن انتصار لم يتحقق.

خسائر جيش الاحتلال في غزة

وخلال الأيام القليلة الماضية، كبدت حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة سواء في المعدات أو الجنود 

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مقتل ضابط وإصابة 4 جنود إسرائيليين في اشتباكات منفصلة بقطاع غزة

ونجحت كتائب القسام في إيقاع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أكمنة بشمال قطاع غزة وجنوبه.

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حماس جيش الاحتلال غزة اللواء الاحتياط إسحاق بريك جيش الإحتلال الإسرائيلي

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