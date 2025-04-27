لواء احتياط إسرائيلي: أضرار حماس أقل بكثير مما يعلنه جيش الاحتلال

نقلت صحيفة معاريف عن اللواء الاحتياط، إسحاق بريك، قوله: لا يزال لدى حماس آلاف المقاتلين يقودون حرب استنزاف ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

خسائر حماس أقل مما يعلنه جيش الاحتلال

وقال بريك: جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع إخضاع حماس بسبب استخدامها الأنفاق والعبوات الناسفة حتى اليوم.

وأضاف: أضرار حماس أقل بكثير مما يعلنه الجيش وعادت إلى حجمها الطبيعي، وتمتلك أنواعا من السلاح وصور الدمار في قطاع غزة هدفها خداع الإسرائيليين بشأن انتصار لم يتحقق.

خسائر جيش الاحتلال في غزة

وخلال الأيام القليلة الماضية، كبدت حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة سواء في المعدات أو الجنود

ونجحت كتائب القسام في إيقاع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أكمنة بشمال قطاع غزة وجنوبه.

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