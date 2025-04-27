الأحد 27 أبريل 2025
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سياسة

ذكرى رحيل جرامشي المفكر الذي تحدى السجن والموت

غرامشي، فيتو
غرامشي، فيتو

في مثل هذه الأيام من عام 1937، رحل أنطونيو جرامشي، الفيلسوف والمناضل الإيطالي الذي قاد واحدة من أعقد المعارك الفكرية ضد الاستبداد والقهر الاجتماعي، رغم سنواته الطويلة خلف قضبان السجون الفاشية.


لم يكن جرامشي مجرد ناقد سياسي، بل كان مشروعًا كاملًا لفهم كيف تصنع الأفكار سلطتها في المجتمعات، وكيف يتحول الوعي الجمعي إلى ساحة معركة حقيقية بين القوى الاجتماعية.

رجل أفنى عمره في معركة "الهيمنة"


جرامشي وضع مصطلح "الهيمنة الثقافية" في صلب النظرية السياسية، مؤكدًا أن السيطرة على المجتمعات لا تتم فقط بالقوة المسلحة، بل عبر بناء منظومات فكرية وتعليمية وثقافية تُشرعن الواقع وتحمي مصالح الطبقات المهيمنة.


من داخل سجنه كتب دفاتره الشهيرة، التي أصبحت فيما بعد مرجعًا أساسيًا لكل من أراد فهم آليات السيطرة الناعمة وكيفية مقاومة أنظمة الهيمنة غير المباشرة.


إرث جرامشي في المنطقة العربية


رغم أن جرامشي كتب في سياق أوروبي مختلف، إلا أن أفكاره تجد صدى عميقًا في العالم العربي، حيث عانت المجتمعات لعقود طويلة من أنماط الهيمنة السياسية والثقافية.


في دول كثيرة، لم تكن السيطرة مقتصرة على أجهزة الأمن أو النظم العسكرية، بل تأسست عبر الإعلام الرسمي، والتعليم الموجه، والخطاب الديني المسيّس، ما يتقاطع تمامًا مع تحليل جرامشي للسلطة كشبكة ممتدة من الأفكار والمؤسسات.

وتُطرح اليوم، وسط التحولات العميقة في بعض المجتمعات العربية، أسئلة شبيهة بتلك التي واجهها غرامشي:

كيف يمكن كسر احتكار السلطة للثقافة والوعي؟

وهل يكفي التغيير السياسي بدون معركة ثقافية موازية؟

إرث لا يموت مع صاحبه


رحل جرامشي بعد صراع طويل مع المرض والسجن، لكن إرثه الفكري بقي حيًا، متجددًا مع كل انتفاضة ضد القهر، وكل محاولة لتحرير العقول قبل تحرير الأجساد.


ربما تكون المجتمعات العربية اليوم أحوج ما تكون لقراءة جرامشي مجددًا؛ لا باعتباره منظّرًا ثوريًا فقط، بل كدليل على أن معارك الحرية تبدأ غالبًا من حيث لا يراها الكثيرون.

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جرامشي أنطونيو جرامشي ناقد سياسي
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