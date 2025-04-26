السبت 26 أبريل 2025
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خارج الحدود

غضب بين كبار ضباط جيش الاحتلال بسبب الحرب على غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن هناك غضبا بين كبار الضباط في جيش الاحتلال، ونقلت عنهم قولهم إنه يجب اتخاذ قرار، إما تدمير غزة أو الخروج منها، دماء جنودنا ليست رخيصة.

غضب في صفوف جيش الاحتلال 

ويأتي ذلك بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث نجحت المقاومة الفلسطينية في نصب أكثر من كمين لقوات الاحتلال، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

ونشرت إذاعة جيش الاحتلال تفاصيل التحقيق الأولي حول المعركة في حي الشجاعية، التي قُتل فيها ضابط الجيش عيدو فولوخ ومقاتل وحدة المستعربين نيتع يتسحاك كاهانا، أول أمس الخميس.

وجاء في تحقيق جيش الاحتلال، أن قوة من لواء الاحتياط 16، خرجت لغارة هجومية على بُعد حوالي 1.5 كيلومتر من السياج الحدودي.

جيش الاحتلال ينشر تحقيقا عن كمين الشجاعية 


واضاف تحقيق جيش الاحتلال أن القوة نفذت عمليات تمشيط ثم بقيت في الميدان لتنفيذ كمين بواسطة مقاتلي وحدة اليماس (وحدة المستعربين)، ثم وصلت خلية مسلحة، في إشارة إلى مقاتلي القسام، إلى موقع الكمين واشتبكت مع مقاتلي اليماس داخل مبنى في الشجاعية، وقتل أحد عناصر الوحدة بالاشتباك.
 

ثم بدأت عملية الإنقاذ مباشرة، تطلّبت استدعاء قوات إضافية إلى المكان لإخراج جنود الاحتلال من الكمين.

واستمر القتال لإنقاذهم ساعتين كاملتين، وخلالهما أطلق مقاتلو  حماس النار 5 مرات على الأقل نحو قوات الإنقاذ.

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جيش الاحتلال غزة المقاومة الفلسطينية

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