ما بين نزع السلاح والانسحاب الكامل من غزة، مقترحات حماس كما نقلها «إعلام المصلحة»

جدل كبير أثارته الأخبار المتناثرة بشأن مفاوضات حركة حماس الخاصة بوقف إطلاق النار، ففي الوقت الذي زعمت فيه “قناة العربية” أن الحركة وافقت على التنازل عن السلاح وتركها إدارة قطاع غزة، شريطة عدم ملاحقتها، نفى موقع “العربي الجديد” هذه المزاعم جملة وتفصيلا، مؤكدًا أن حماس وافقت على إطلاق سراح الأسرى دفعة واحدة، وهدنة تستمر لخمس سنوات، يجري خلالها رفع كافة القيود على عملية إعادة الإعمار، دون التطرق من بعيد أو قريب إلى ترك السلاح.

التباين في الأخبار التي نسبها كلا من موقعي العربية والعربي الجديد إلى مصادر مطلعة، لم تؤكدها أو تنفيها جهات رسمية سواء من الحركة أو ممن يقودون المفاوضات.

العربية بدورها نقلت عن مصادرها أن “حماس واقفت ضمن النقاشات الجارية، على سحب مقاتليها بمجرد وقف إطلاق النار مع ضمان عدم ملاحقتهم، كذلك وافقت الحركة على أن تكون بعيدة عن إدارة القطاع بشكل كامل، وأكدت أن أمريكا أبلغت الوسطاء أنها متمسكة بإخلاء غزة من السلاح”.

وكان مسؤول في حماس أشار في وقت سابق اليوم إلى أن الحركة مستعدة لعقد "صفقة" لإنهاء الحرب تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين دفعة واحدة وهدنة لمدة خمس سنوات.

كما أضاف قائلا: "حماس مستعدة لصفقة تبادل الأسرى دفعة واحدة وهدنة لخمس سنوات"، وفق ما نقلت فرانس برس، وتابع "نأمل أن يتم قبول رؤية حماس بما يضمن وقفا كليا لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل وصفقة جادة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات بشكل فوري وبكميات كافية"، فيما تمنع إسرائيل دخول المساعدات والسلع إلى القطاع الفلسطيني المدمر.

في حين نقل موقع “العربي الجديد” عن مصادره مقترح بديل يتضمن صفقة شاملة تجري على دفعة واحدة بحيث يتم بموجبها إطلاق سراح كافة الأسرى الأحياء والجثامين المحتجزين لدى المقاومة، وإعلان إنهاء الحرب بشكل كامل، والاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي الشامل من القطاع مع إمكانية الحديث عن جدول زمني يخص ترتيبات الانسحاب وتكون مدته قصيرة وبضمانات محددة وواضحة من الإدارة الأمريكية والوسطاء.

ويتضمن مقترح الحركة الذي حمله معه الوفد، إلى جانب إطلاق سراح الأسرى دفعة واحدة، هدنة تستمر لخمس سنوات، يجري خلالها رفع كافة القيود على عملية إعادة الإعمار.

كما يتضمن المقترح، وفقًا للمصادر، تصورًا شاملًا بشأن ضمانات تتعلق باستخدام سلاح المقاومة والتعامل مع هذا الملف خلال فترة الهدنة، بحيث تكون هناك رقابة وضمانات لعدم استخدامه طالما التزمت إسرائيل ببنود الاتفاق، وكذلك وقف أية أعمال تخص إعادة تأهيل البنية العسكرية بمحاذاة غلاف غزة بما في ذلك الأنفاق الهجومية طوال فترة الهدنة.

كما يتضمن التصور، وفقًا للمصادر نفسها، ابتعاد حماس بشكل كامل عن الإدارة المدنية للقطاع بما في ذلك الشرطة، التي ستكون خاضعة بشكل كامل للجنة الإدارة الموقتة التي تشكلها مصر، فيما تشرف القاهرة على تدريب عناصرها ومراجعة ملفات منتسبيها.

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