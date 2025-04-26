السبت 26 أبريل 2025
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خارج الحدود

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف حقيقة تورط جيش الاحتلال في تفجير ميناء بإيران

انفجار ميناء ايران،
انفجار ميناء ايران، فيتو

نقلت صحيفة معاريف العبرية، في تقرير لها اليوم السبت، عن مسؤولين عسكريين بجيش الاحتلال قولهم: إنه لا علاقة لجيش الاحتلال بالانفجار الذي وقع في ميناء بندر عباس جنوبي إيران.

 

جيش الاحتلال ينفي علاقته بالانفجار في ميناء  بندر عباس جنوبي إيران

ووقع انفجار هائل في  ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس،ما أسفر عن إصابة 561 شخصا.

 

ووقع الانفجار بالتزامن مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، بينما لم يتضح على الفور سبب الانفجار.

وقال مسؤول محلي معني بإدارة الأزمات للتلفزيون الرسمي: “مصدر الواقعة هو انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء الشهيد رجائي”.

وفتحت السلطات الإيرانية تحقيقا في سبب الانفجار الذي وقع في ميناء بندر عباس جنوبي إيران، مما تسبب في إصابة مئات الأشخاص.

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جيش الاحتلال إيران ميناء بندر عباس

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