أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض.. خبير يكشف توقعات الذهب بالفترة المقبلة.. وفرصة أخيرة لشراء الشهادات الادخارية بالعائد القديم

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أكدت وزارة المالية، عودة خدمات الدعم الفنى بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، مشددة على الدعم الكامل لهذه المبادرة والالتزام بشروطها، مشيرة إلى أنه تم إجراء بعض التحديثات بعد حدوث عطل فني.

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مؤتمره السنوي الثاني يوم الإثنين المقبل 28 أبريل الجاري، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال، وسفراء بعض الدول، والخبراء ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن سر انخفاض أسعار الذهب، الفترة الماضية، مؤكدا أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراراته وتهديداته، أحدثت حالة من الانتعاش في سوق الأسهم، وجعلت المستثمرين يخفضون من نسبة الملاذ الآمن "الذهب" في محافظهم.

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية اليوم السبت 26-4-2025، استقرارا بجميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بـ سوق الذهب القطري اليوم عند 387 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 355 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 339 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 290 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 226 ريالا قطريا.

كشف محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي رئيس اتحاد بنوك مصر أن هناك فرصة أخيرة للاستفادة من الشهادات الإدخارية القديمة والحصول على العائد القديم من خلال ربط الشهادات عبر الموبايل أبلكيشن، قبل الساعة 12 منتصف الليل.

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن سعر كرتونة البيض انخفض لأقل من 100 جنيه اليوم بالمزارع.

وعد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بالحفاظ على الأصول التي تخضع لملكية الدولة وتحقيق أعلى عائد منها.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسئولي الحكومات، ومؤسسات التمويل الدولية، ومراكز الفكر والأبحاث، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

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