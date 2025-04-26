خبير اقتصادي يوضح سر انخفاض أسعار الذهب، وتوقعات الفترة المقبلة

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن سر انخفاض أسعار الذهب، الفترة الماضية، مؤكدا أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراراته وتهديداته، أحدثت حالة من الانتعاش في سوق الأسهم، وجعلت المستثمرين يخفضون من نسبة الملاذ الآمن "الذهب" في محافظهم.

سر انخفاض أسعار الذهب



وقال الخبير الاقتصادي: “ماذا حدث لسعر الذهب هو التأكد من أن تهديدات ترامب لن تتحقق على أرض الواقع، فبدأ سوق الأسهم فى الانتعاش مرة أخرى، وخفض المستثمرون نسبة الملاذ الآمن فى محافظهم المالية”.

وحول توقعات أسعار الذهب بالفترة المقبلة، أوضح: سيظل الطلب متواجدًا، ولكن ارتفاعه بمعدل اقل عن الفترة العصيبة الشهرين الماضيين".



الجدير بالذكر أن أسعار الذهب شهدت، تراجعًا عالميًا، أمس الجمعة، متأثرًا بأنباء تفيد بأن الصين تخطط لتخفيف القيود الجمركية على الواردات الأمريكية، مما انعكس على تقليل تخوف المستثمرين والاعتماد على شراء الذهب عالميًا، حيث يأتي هذا التراجع في المعدن الأصفر وسط تطورات مستمرة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتذبذب الأسواق العالمية.

نية الصين تخفيف القيود الجمركية



وأشار الخبراء إلى أن تراجعت أسعار الذهب حدث بسبب تأثر الذهب بأنباء عن نية الصين تخفيف القيود الجمركية على بعض الواردات الأمريكية، مما عزز من ثقة المستثمرين في الأصول ذات العائد المرتفع مثل "الأسهم"، على حساب الذهب كملاذ آمن.

إنخفاض أسعار الذهب، فيتو



وانخفضت الأونصة بنسبة 2.1% من 3348 دولارًا إلى 3270 دولارًا، في ظل استمرار تذبذب الأسواق جراء النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت الصين قد أعلنت عن إعفاءات جمركية تصل إلى 125% لسلع أمريكية مختارة، مما أدى إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الخطرة الأسهم، العملات الرقمية، بجانب تراجع الطلب على الذهب رغم بقائه مدعومًا بفعل التوترات الجيوسياسية والطلب الاستثماري، بالإضافة إلى استمرار تدفقات الصناديق المدعومة بالذهب "33.4 طن هذا الشهر"، مما يشير إلى ثقة جزئية في المعدن النفيس.



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