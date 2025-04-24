مستقبل مصر في رقابكم، خبير اقتصادي يوجه رسالة للحكومة

وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة للحكومة، بشأن عجز المدرسين وهروب عشرات الآلاف من الكوادر الطبية للخارج، وانخفاض ميزانية البحث العلمي.

خبير اقتصادي يوجه رسالة للحكومة المصرية

وأكد هاني توفيق، في رسالته التي وجهها لـ الحكومة المصرية، أهمية توجيه استثمارات ضخمة في التعليم، بعد أن بلغ العجز 680 ألف مدرس، وللصحة بعد هروب آلاف الكوادر الطبية، وللبحث العلمي الذي يبلغ الاستثمار فيه أقل من 1% من الناتج المحلي.

الاستثمار في التعليم في مصر،فيتو

وقال هاني توفيق في رسالته للحكومة المصرية: "الإخوة الأفاضل وزراء التخطيط والمالية والاستثمار: مطلوب أولوية وتسهيلات ضخمة لـ الاستثمار فى التعليم (عجز٦٨٠ ألف مدرس!)، والصحة (هروب عشرات الآلاف من الكوادر الطبية!)، والبحث العلمى (أقل من ١٪ من الناتج المحلى)

وتابع هاني توفيق رسالته للحكومة، فقال: "مستقبل مصر الثقافى والصحى أمانة فى أعناقكم، وأنتم أهل لها".

عجز المدرسين وهروب الكوادر الطبية المصرية للخارج

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، قال في تصريح سابق له إن هناك عجزا فى أعداد المعلمين في مصر، يبلغ 469 ألفا و860 معلما وبعد إضافة فصول جديدة والتى بلغت 98 ألف فصل دراسي، أصبح العجز فى أعداد المعلمين أكثر من 665 ألف معلم.

هروب الكوادر الطبية من مصر، فيتو



وكشفت وزارة التربية والتعليم عن تعيين 48 ألف معلم من العاملين بالحصة في المدارس الحكومية، وبلغ سعر الحصة 50 جنيهًا في المدارس الحكومية، وأن المدرسين العاملين بالحصة هم الأولى بالتعيين من المتقدمين من خارج هؤلاء المدرسين.

كما كشفت الإحصاءات أنه خلال ثلاث سنوات فقط هاجر أكثر من 11 ألف طبيب مصري للخارج، وفي العام الماضي فقط هاجر من مصر 7 آلاف طبيب مصري للخارج، حيث تعاني مصر من شح في الأطباء ليبلغ عدد الأطباء 9 لكل 10 آلاف نسمة، في حين نجد مقترح الصحة العالمية 45 طبيب لكل 10 آلاف نسمة.

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