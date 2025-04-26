السبت 26 أبريل 2025
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اقتصاد

من بينها النصر للسيارات، وزير قطاع الأعمال يكشف مصير أصول الدولة الفترة المقبلة

وزير قطاع الأعمال،
وزير قطاع الأعمال، فيتو

أصول الدولة، وعد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بالحفاظ على الأصول التي تخضع لملكية الدولة وتحقيق أعلى عائد منها.

تطوير مصانع الغزل والنسيج والأسمدة والسيارات

وأوضح “الشيمي”: أن هناك مشروعات لتطوير مصانع الغزل والنسيج والأسمدة والسيارات مثل شركة النصر للسيارات، معقبًا: نعمل على الاستثمار الأمثل لهذه الأصول لجني أكبر الأرباح.

مشروعات جديدة يكشف عنها وزير قطاع الأعمال

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “الفرصة” الذي تقدمه منال السعيد بقناة “المحور إلي أن هناك عدة مشروعات يتم العمل عليها في مجالات السياحة والتطوير العقاري والغزل والنسيج.

 

زيارة السيسي إلي الكويت فرصة واعدة لمصر

وأشار إلي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي الكويت تعد بمثابة الفرصة القوية لتعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر.

 

 

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