السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض ورئيس الشعبة يكشف السعر العادل(فيديو)

اسعار الدواجن والبيض،
اسعار الدواجن والبيض، فيتو

أسعار الدواجن والبيض، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن سعر كرتونة البيض انخفض لأقل من 100 جنيه اليوم بالمزارع.

 

أسعار البيض اليوم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": كرتونة البيض وصل سعرها اليوم بالمزارع لـ 90 جنيها، ولكن الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية وبعض المحلات تبيعها بـسعر يتراوح ما بين 115 إلى 120 جنيها.

سعر كرتونة البيض العادل

ولفت: إلي أنه لا يجب أن تتخطى سعر كرتونة البيض 115 جنيها، في ظل الإنتاج الغزير بالمزارع خلال عام 2025.

انخفاض كبير في أسعار البيض والدواجن

وأكد: أن هناك انخفاضا كبيرا في أسعار البيض مقارنة بشهر رمضان الماضي يصل إلي 45%، وانخفاض في اسعار الدواجن يصل إلي 25%، متابعا: الحلقات الوسيطة هي التى تتسبب في ارتفاع الأسعار.


وأشار: سعر كيلو الدواجن اليوم يتراوح ما بين 75 الي 76 جنيها، بعدما كان في رمضان بـ 96 جنيها.
وأكد: أن السعر العادل لكيلو الدواجن اليوم حسب التكلفة الخاصة بالمنتج يتراوح ما بين 85 الي 88 جنيها
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الدواجن اسعار الدواجن والبيض اسعار البيض سعر كرتونة البيض سعر كيلو الدواجن رئيس شعبة الدواجن انخفاض أسعار البيض انخفاض اسعار الدواجن

مواد متعلقة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25-4-2025 في محافظة الفيوم

أول تعليق من شعبة الثروة الداجنة على مذبحة الفراخ البياضة لإحداث أزمة في البيض

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق
ads

الأكثر قراءة

أحمد فتوح: نصحت إمام عاشور بالانتقال للأهلي.. وهذا طلبي من محمد صلاح

أحمد فتوح يبكى على الهواء: "انخدعت في أقرب صديق لي بفريق الزمالك خلال أزمتي"

أحمد فتوح: محمد شريف يقترب من الزمالك وهذا سبب تعثر انتقالي للأهلي

قرار مفاجئ من محمد رمضان بعد خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

5 ساعات من الرعب، حريق يلتهم مصنع ورق بأكتوبر والخسائر بملايين الجنيهات (فيديو وصور)

الأمن يكشف ملابسات استغاثة شخص بشأن تعرض زوجته للاعتداء داخل فيلا بالجيزة

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لمناقشة أسعار الفائدة

انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض ورئيس الشعبة يكشف السعر العادل(فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

35 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، رفاعة الطهطاوي رائد النهضة المصرية الحديثة

أحمد كريمة: المواريث أحكام قطعية لا تقبل التبديل ومقدراتها محفوظة بالنصوص

ما الحكمة من تقديم ثواب الطائعين على عذاب الكافرين؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية