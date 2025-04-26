انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض ورئيس الشعبة يكشف السعر العادل(فيديو)

أسعار الدواجن والبيض، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن سعر كرتونة البيض انخفض لأقل من 100 جنيه اليوم بالمزارع.

أسعار البيض اليوم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": كرتونة البيض وصل سعرها اليوم بالمزارع لـ 90 جنيها، ولكن الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية وبعض المحلات تبيعها بـسعر يتراوح ما بين 115 إلى 120 جنيها.

سعر كرتونة البيض العادل

ولفت: إلي أنه لا يجب أن تتخطى سعر كرتونة البيض 115 جنيها، في ظل الإنتاج الغزير بالمزارع خلال عام 2025.

انخفاض كبير في أسعار البيض والدواجن

وأكد: أن هناك انخفاضا كبيرا في أسعار البيض مقارنة بشهر رمضان الماضي يصل إلي 45%، وانخفاض في اسعار الدواجن يصل إلي 25%، متابعا: الحلقات الوسيطة هي التى تتسبب في ارتفاع الأسعار.



وأشار: سعر كيلو الدواجن اليوم يتراوح ما بين 75 الي 76 جنيها، بعدما كان في رمضان بـ 96 جنيها.

وأكد: أن السعر العادل لكيلو الدواجن اليوم حسب التكلفة الخاصة بالمنتج يتراوح ما بين 85 الي 88 جنيها



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