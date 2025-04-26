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اقتصاد

عيار 14 يسجل 226 ريالا، أسعار الذهب اليوم السبت 26-4-2025 في قطر

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية اليوم السبت 26-4-2025، استقرارا بجميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال. 

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24  بـ سوق الذهب القطري اليوم عند 387 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 355 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 339 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 290 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 226 ريالا قطريا.

توقعات أسعار الذهب 

وتوقعت مؤسسة جولدمان ساكس المالية وصول سعر الذهب بنهاية عام 2025 من 3300 دولار للأونصة إلى 3700 دولار للأونصة، مع نطاق متوقع يتراوح بين 3650 و3950 دولارا، لتشير إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وارتفاع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بسبب مخاطر الركود.

 

 

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