السبت 26 أبريل 2025
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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يكشف فرصا استثمارية كبرى للمستثمرين السعوديين والكويتيين في مصر

المهندس محمد الشيمي،
المهندس محمد الشيمي، فيتو

كشف المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، عن فرص استثمارية كبرى للمستثمرين السعوديين والكويتيين في مصر.

 

محفظة مشروعات استثمارية كويتية في مصر

وأكد “الشيمي أنه تم  إعداد محفظة متنوعة من المشروعات الاستثمارية في مصر لصالح دولة الكويت في مجالات الأعمال الكيميائية والمعدنية والسياحة والفندقة والغزل والنسيج والتطوير العقاري.

 

استثمار جاد وتحقيق عائد اقتصادي متميز

ولفت إلي أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على عرض المشروعات وتقديم دراسات فنية واقتصادية وتسويقية متكاملة، وتؤهل هذه الفرص للاستثمار الجاد وتحقيق عائد اقتصادي متميز، موضحًا أن الوزارة تُقدم كافة التيسيرات للمستثمر الكويتي، في ظل حزمة التسهيلات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لدعم مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

 

فرص استثمارية واعدة لصالح السعودية

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الفرصة" الذي تقدمه منال السعيد بقناة "المحور" إلي أن التعاون لم يقتصر على الجانب الكويتي فقط، بل يشمل أيضًا مناقشات مثمرة مع السعودية، حيث تم عرض مشروعات كبرى لاقت ترحيبًا، ومن المقرر أن تتم زيارات متبادلة لمواصلة المباحثات واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية، مؤكدًا التزام الحكومة بالحفاظ على الأصول المصرية وتعظيم الاستفادة منها من خلال استثمارات تُحقق أعلى العوائد.

 

مشروعات في قطاعات الصناعات النسيجية والسيارات

ولفت إلى أن مصر تمتلك مجموعة من "الكنوز الصناعية"، التي تُشكل دعامة قوية للاقتصاد الوطني، ومنها الصناعات النسيجية، والأسمدة، ومشروعات السيارات، مثل شركة مصر للسيارات، وهي جميعها مشروعات تعمل الدولة على تطويرها واستدامتها، موضحًا أن الوزارة تسعى لاستقطاب الكفاءات الإدارية وتدريب العمالة وتوطين التكنولوجيا كجزء من خطة استراتيجية تمتد من 2024 إلى 2027، وتتكامل مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، نوه بأن هناك طروحات مدروسة تم إعدادها من خلال لجنة الطروحات بمجلس الوزراء، وقد جرى تحديد مشروعات بعناية ودراسة جدوى دقيقة، مشيرًا إلى وجود شراكات مستهدفة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات التي تتطلب تقنيات متقدمة، مؤكدًا أن مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات الجادة، وتمتلك من المقومات والفرص ما يجعلها بيئة خصبة للنمو والشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات.
 

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