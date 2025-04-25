أسعار الفائدة على شهادات بنك القاهرة بعد خفض الفائدة

كشف بنك القاهرة لعملائه عن اسعار الفائدة الجديدة بعد التخفيض في شهادات الادخار المتوفرة حاليا بالفروع.

وقال بنك القاهرة إن قائمة شهادات الادخار المتاحة للعملاء هي كالتالي:

شهادة Primo Mass ثلاث سنوات ذات العائد الشهري الثابت

فئات الإصدار

والعملة 1.000 جنيه مصري ومضاعفاتها (أعلى من قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة)

وبدون حد أقصى للشراء

سعر العائد 19%

مدة الشهادة 3 سنوات قابلة للتجديد

​تاريخ بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي من تاريخ الشراء

الحد الأدنى للاسترداد ستة أشهر من تاريخ إنشاء شهادة الادخار

​من له حق الشراء الأشخاص الطبيعيين فقط

​​المزايا الأخرى إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من القيمة الاسمية على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح التسهيل الائتماني.

الحد الأدنى للشراء 10,000 جنيه مصري​

2- شهادة Primo Affluent ثلاث سنوات ذات العائد الشهري الثابت

فئات الإصدار

والعملة 1.000 جنيه مصري ومضاعفاتها (أعلى من قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة)

وبدون حد أقصى للشراء

سعر العائد 20%

مدة الشهادة 3 سنوات قابلة للتجديد

​تاريخ بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي من تاريخ الشراء

الحد الأدنى للاسترداد ستة أشهر من تاريخ إنشاء الشهادة

​من له حق الشراء الأشخاص الطبيعيين فقط

​​المزايا الأخرى إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل الى 95% من القيمة الاسمية على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح التسهيل الائتماني.

الحد الأدنى للشراء 1000,000 جنيه مصري​

ومن جانب آخر أعلن بنك القاهرة، عن تقديم باقة من المنتجات والخدمات المصرفية للعملاء، خلال الفترة من يوم ١ حتى 31 أبريل، وذلك بمناسبة فعاليات الشمول المالي، وتحت مظلة البنك المركزي المصري، وفى ضوء الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي.

وتشمل قائمة الخدمات المقدمة من بنك القاهرة للعملاء بمناسبة اليوم العربي الشمول المالي ما يلي:

فتح حسابات وفر مجانًا وبدون حد أدنى.

إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة.

إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدمًا.

إصدار مجاني لمحفظة قاهرة كاش الإلكترونية للأفراد (سواء لعميل جديد او عميل قائم).

إصدار مجاني لخدمة الانترنت البنكي والموبيل البنكي.

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