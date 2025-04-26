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اقتصاد

بمناسبة مرور 20 عاما على إنشائه، حماية المنافسة يعقد مؤتمره السنوي الثاني 28 أبريل 2025

جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مؤتمره السنوي الثاني يوم الإثنين المقبل 28 أبريل الجاري، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال، وسفراء بعض الدول، والخبراء ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

 

أهم فعاليات مؤتمر حماية المنافسة السنوي الثاني

تشهد فعاليات المؤتمر عقد مجموعة من الجلسات النقاشية؛ حيث تنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ويتحدث فيها كلٌّ من أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتو محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، ومكسيم يرمالوفيتش وزير وعضو مجلس تنظيم المنافسة ومكافحة الاحتكار اللجنة الاقتصادية الأوراسية، وأحمد رحو رئيس مجلس المنافسة المغربي، والبروفيسو ويليام كوفاتشيك أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويديرها الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة وعضو مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة الأسبق.

أما الجلسة الثانية يدور فيها الحديث حول "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ويتحدث فيها كلٌّ من المستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل للتشريع، والمستشار عمرو فاروق البدرماني النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، والبروفيسور فريدريك جيني - رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وقاضي سابق في محكمة النقض الفرنسية، والبروفيسور يوانيس ليانوس، أستاذ قانون وسياسات المنافسة الدولية بكلية القانون- جامعة لندن، عضو بمحكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة بالمملكة المتحدة، والرئيس السابق لمفوضية المنافسة اليونانية، والنائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والدكتور هاني سري الدين  رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ويديرها الدكتور محمد سامح عمرو - عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

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وتنعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان  "إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، ويتحدث فيها كلٌّ من: الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء عز -الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس أحمد عز - رئيس مجموعة حديد عز عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء، وأليكسي إيفانوف - رئيس مركز قانون وسياسات المنافسة لدول البريكس (BRICS)، وحسين أبو بكر -المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مزارع"، ويديرها المستشار الدكتور هشام رجب - عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الأسبق.

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