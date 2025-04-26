السبت 26 أبريل 2025
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اقتصاد

رئيس البنك الأهلي يكشف الفرصة الأخيرة لشراء الشهادات بالعائد القديم(فيديو)

محمد الأتربي رئيس
محمد الأتربي رئيس البنك الأهلي، فيتو

كشف محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي رئيس اتحاد بنوك مصر أن هناك فرصة أخيرة للاستفادة من الشهادات الإدخارية القديمة والحصول على العائد القديم من خلال ربط  الشهادات عبر الموبايل أبلكيشن، قبل  الساعة 12 منتصف الليل.

ولفت إلى أنه خلال الـ 4 أيام الأخيرة تم ربط الشهادة بالعائد القديم بإجمالي وصل إلى 35 مليار جنيه بأسعار الفائدة القديمة".

وتابع إن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% وتم خفضها بالبنوك بنسبة 2% على كل الشهادات بداية من الأحد المقبل.

 

فرصة أخيرة للاستفادة من العائد القديم للشهادات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم أنه "طالما هناك انخفاض في معدلات التضخم، كان لزاما على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، وبالتالي من سيقوم بربط الشهادة غدًا الأحد ستكون الشهادة 3 سنوات بفائدة 28% و23% و18%".

 


 

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