رئيس البنك الأهلي يكشف الفرصة الأخيرة لشراء الشهادات بالعائد القديم(فيديو)

كشف محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي رئيس اتحاد بنوك مصر أن هناك فرصة أخيرة للاستفادة من الشهادات الإدخارية القديمة والحصول على العائد القديم من خلال ربط الشهادات عبر الموبايل أبلكيشن، قبل الساعة 12 منتصف الليل.

ولفت إلى أنه خلال الـ 4 أيام الأخيرة تم ربط الشهادة بالعائد القديم بإجمالي وصل إلى 35 مليار جنيه بأسعار الفائدة القديمة".

وتابع إن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% وتم خفضها بالبنوك بنسبة 2% على كل الشهادات بداية من الأحد المقبل.

فرصة أخيرة للاستفادة من العائد القديم للشهادات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم أنه "طالما هناك انخفاض في معدلات التضخم، كان لزاما على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، وبالتالي من سيقوم بربط الشهادة غدًا الأحد ستكون الشهادة 3 سنوات بفائدة 28% و23% و18%".





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.