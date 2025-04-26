السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المالية: عودة خدمات الدعم الفنى بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج

سيارات المصريين بالخارج
سيارات المصريين بالخارج

أكدت وزارة المالية، عودة خدمات الدعم الفنى بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، مشددة على الدعم الكامل لهذه المبادرة والالتزام بشروطها، مشيرة إلى أنه تم إجراء بعض التحديثات بعد حدوث عطل فني.

 

مبادرة تيسير استيراد السيارات

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، متابعة طلباتهم وتنفيذ إجراءات الشحن، من خلال التطبيق الإلكتروني للمبادرة.

أشارت إلى أنه تم توجيه اللجنة الجمركية بسرعة مراجعة واعتماد طلبات المواطنين على التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وذلك لتمكينهم من تنفيد إجراءات الشحن، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع كل الجهات المعنية لضمان انتظام تقديم خدمات الدعم الفنى للمستفيدين من هذه المبادرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيارات المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين بالخارج وزارة المالية اللجنة الجمركية مبادرة تيسير استيراد السيارات
ads

الأكثر قراءة

قرار مفاجئ من محمد رمضان بعد خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

أحمد فتوح يبكى على الهواء: "انخدعت في أقرب صديق لي بفريق الزمالك خلال أزمتي"

أحمد فتوح يكشف مفاجأة بشأن دية ضحية الدهس

جماهير الأهلي تعتذر لـ مارسيل كولر بعد أحداث مباراة صن داونز

أحمد فتوح يكشف حقيقة انتقاله للأهلي ويعلق على رحيل زيزو عن الزمالك

صدمة قوية، رسميا نيس الفرنسي يعلن إصابة محمد عبد المنعم

شوبير: الأهلي مطالب بالفوز في كل مبارياته المتبقية بالدوري لهذا السبب

تداعيات الخروج الأفريقي، الخطيب يلغي مران الأهلي اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

35 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من تقديم ثواب الطائعين على عذاب الكافرين؟ (فيديو)

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالفرح والسعادة

سر حداد الزوجة على زوجها أربعة أشهر وعشرة وعلى غيره 3 أيام

المزيد
الجريدة الرسمية