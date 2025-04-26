السبت 26 أبريل 2025
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خارج الحدود

النعش يسير فوق النهر، انتهاء مراسم جنازة البابا فرنسيس

نعش البابا
نعش البابا

انتهت، منذ قليل، مراسم جنازة البابا فرنسيس، بحضور عشرات من زعماء العالم وأفراد العائلات الملكية، والتي تضمنت قراءات وصلوات خاصة بحسب التقاليد الكاثوليكية.

 

ويُجرى الآن نقل نعش البابا في موكب مهيب وبطيء نحو بازيليك سانتا ماريا ماجوري في روما لإتمام مراسم الدفن.

 

وسوف يغادر الموكب الفاتيكان، سالكًا طريقًا يمتد لمسافة 6 كيلومترات فوق نهر التيبر.

 

على أن يواصل الموكب طريقه في وسط مدينة روما وصولًا إلى ساحة فينيسيا، ومرورًا بجوار الكولوسيوم، قبل أن يتجه شمالًا ليصل إلى بازيليك سانتا ماريا ماجوري.

 

ولن يُسمح للجمهور بمرافقة موكب نعش البابا مباشرة، بل سيُتاح لهم متابعته من خلف حواجز منتشرة على طول الطرقات.

 

وقال مسؤولون محليون إنه جرى إرسال ثلاثة آلاف متطوع على امتداد الطريق لتوفير الإرشادات والمساعدة الطبية والماء للجمهور.

 

كما لن يُسمح للجمهور بحضور مراسم دفن البابا داخل بازيليك سانتا ماريا ماجوري، على الرغم من أن الحشود قد بدأت بالتجمع خارجه.

 

لمدة 15 دقيقة، ترامب يجتمع بالرئيس الأوكراني في كاتدرائية القديس بطرس

قال البيت الأبيض إن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اجتمعا بشكل منفرد داخل كاتدرائية القديس بطرس قبيل الجنازة. 

ووصف الاجتماع الذي استمر لخمس عشرة دقيقة بأنه "نقاش مثمر للغاية".

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الثانية، في وقت لاحق اليوم السبت، وفقًا لما ذكره مسؤول أوكراني.

 

بدء مراسم حمل نعش البابا فرنسيس لإتمام مراسم الدفن في بازيليك سانتا ماريا ماجوري

 بدأت حاليًا مراسم حمل نعش البابا فرنسيس مرة أخرى إلى داخل كاتدرائية القديس بطرس، استعدادا لنقله في موكب لإتمام مراسم الدفن في بازيليك سانتا ماريا ماجوري.

 

وكان الكاردينال جيوفاني باتيستا قد أدى منذ قليل طقس مباركة نعش البابا بالماء المقدس، أعقبه تبخير النعش باستخدام المبخرة، في إشارة رمزية إلى التطهير.

 

كما قُرعت الأجراس ثلاث مرات في تمام منتصف النهار بالتوقيت المحلي، وذلك عقب إتمام مراسم مباركة النعش.

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