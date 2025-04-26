هل يتراجع ترامب عن الحرب الاقتصادية مع الصين؟ أستاذة علوم سياسية تجيب

كشفت الدكتورة نادية حلمى، الخبير بالشأن الأسيوى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بنى سويف مدى احتمالية وإمكانية تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" عن الحرب الاقتصادية مع الصين.

وقالت:يجب أن نضع فى الاعتبار مدى تأثير الحرب التجارية الأمريكية على الصين على مجمل حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار العالميين، خاصةً إذا ما علمنا بأن الولايات المتحدة والصين تشكلان معًا حصة كبيرة من الإقتصاد العالمي، تقدر بـ ٤٣%، وفقًا لإحصائيات صندوق النقد الدولى، لذا يتوقع بأنه إذا ما انخرطت الدولتان فى حرب تجارية شاملة ستؤدى لتباطئ نموهما، وتدفعهما إلى الركود وبالتالى تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى بسببهما، فمن المرجح أن يلحق ذلك الضرر بإقتصادات الدول الأخرى من خلال تباطؤ النمو العالمى، ويرجح أن يعانى الإستثمار العالمى بسبب حربهما التجارية، فضلًا عن عواقب محتملة أخرى. وهنا وصف وزير الخارجية الصينى "وانغ يى" رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية، بأنه غير مبرر. وبرأيه، فإن هذه الإجراءات ستلحق الضرر بالأسواق العالمية وتسئ إلى سمعة القيادة فى واشنطن نفسها. كما حذر "وانغ يى" من رد حاسم إذا لم توقف الولايات المتحدة الضغط الإقتصادى على الصين.

الصين تحقق فائضًا فى السلع يقارب تريليون دولار

واكدت فى تصريح لـ فيتو ان الصين أكبر تعد دولة صناعية فى العالم، وتنتج أكثر بكثير مما يستهلكه سكانها. وتحقق بالفعل فائضًا فى السلع يقارب تريليون دولار، ما يعنى أن الصين تُصدر سلعًا إلى بقية العالم أكثر مما تستورد. وكثيرًا ما تنتج الصين هذه السلع بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية، بفضل الدعم المحلى والمالى الحكومى الصينى، كالقروض الميسرة، للشركات الحاصلة على امتيازات حكومية. ويعد الصلب مثالًا على ذلك. وهنا يوجد خطر يتمثل فى أنه إذا تعذر دخول هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة، فقد تلجأ الشركات الصينية إلى إغراق الأسواق الخارجية بها. وقد يكون هذا مفيدًا لبعض المستهلكين، إلا أنه قد يقوض المنتجين داخل البلدان التى تتعرض فيها الوظائف والأجور للتهديد.

واضافت انه تم التحذير عالميًا من خطر إعادة توجيه الصلب الصينى الزائد إلى عدة أسواق عالمية وإغراقها به، خاصةً السوق البريطانى، الأمر الذى سيؤدى إلى عواقب اقتصادية وتجارية وخيمة، ويتوقع أن تظهر العديد من الآثار غير المباشرة للحرب التجارية الشاملة بين الصين والولايات المتحدة على مستوى العالم، ويرى معظم الاقتصاديين حتى داخل الصين، بأن التأثير سيكون سلبيًا للغاية.

معاناة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من عجز تجارى كبير لصالح الصين

وواصلت حديثها قائلة: هنا يجب علينا فهم معاناة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من عجز تجارى كبير لصالح الصين، فالفرق بين وارداتها وصادراتها قدره ٢٩٥ مليار دولار فى عام ٢٠٢٤. وهو ما يعد عجزًا تجاريًا كبيرًا، يعادل قرابة ١% من الاقتصاد الأمريكى، لكنه أقل من رقم تريليون دولار الذى إدعاه "ترامب" بشكل متكرر. ورغم الحرب التجارية الأمريكية على الصين، إلا أن الصين قد نجحت بالفعل حتى خلال فترة "ترامب" الرئاسية الأولى فى توجيه بعض صادراتها وسلعها الأساسية من الولايات المتحدة الأمريكية، وأعادت الصين توجيهها مرة أخرى عبر دول جنوب شرق آسيا.

وقالت: أكدت (وزارة التجارة الأمريكية) فى عام ٢٠٢٣ بأن مصنعى الألواح الشمسية الصينيين نقلوا عمليات التجميع إلى دول، مثل: (ماليزيا وتايلاند وكمبوديا وفيتنام)، ثم أرسلوا المنتجات النهائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من تلك الدول، متجنبين بذلك الرسوم الجمركية المفروضة عليهم من إدارة ترامب. ومن ثم، ستؤدى الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها "ترامب" على تلك الدول إلى رفع أسعار مجموعة واسعة من السلع صينية المنشأ داخل الولايات المتحدة.

تأثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية

وتابعت: إن تلك الحرب التجارية الأمريكية على الصين ستؤثر سلبًا على عجلة الاقتصاد والتجارة الداخلية الأمريكية، خاصةً إذا ما علمنا بأن الهواتف الذكية تشكل أكبر فئة من واردات الولايات المتحدة من الصين، وتمثل حوالى ٩%من إجمالى الواردات، وتصنع نسبة كبيرة من هذه الهواتف الذكية فى الصين لصالح شركة أبل، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات. لذا فكانت تلك الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين أحد العوامل الرئيسية التى ساهمت فى انخفاض القيمة السوقية لشركة أبل فى الفترة الأخيرة، حيث انخفض سعر سهم أبل بنسبة ٢٠% خلال الفترة الماضية، مع الوضع فى الإعتبار كذلك بأن الصين تلعب دورًا مركزيًا فى تنقية العديد من المعادن الحيوية للصناعة، من النحاس والليثيوم إلى المعادن الأرضية النادرة. لذا يتوقع أن تضع بكين عقبات أمام وصول هذه المعادن إلى الولايات المتحدة.

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