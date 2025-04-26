ليس بينهم كندا والصين والمكسيك، أمريكا تطور خطة لمحادثات تجارية مع 18 دولة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن طورت نهجًا مشتركًا للمفاوضات التجارية مع 18 دولة، ومن غير المرجح أن تكون كندا والصين والمكسيك من بينها.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أنه تم إعداد مخطط إجراء المفاوضات التجارية من قبل مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، يهدف إلى تبسيط مناقشة التعريفات الجمركية المتبادلة على الواردات.

تتضمن الخطة فئات مثل الرسوم الجمركية والحصص والقيود التجارية غير الجمركية والتجارة الرقمية وقواعد منشأ السلع والأمن الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تجري المفاوضات على مراحل خلال الشهرين المقبلين: ست دول في الأسبوع الأول، وست أخرى في الأسبوع الثاني، وست إضافية في الأسبوع الثالث، ثم تتكرر هذه الدورة.

وتأمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاقات بشأن التعريفات المتبادلة مع 18 شريكا تجاريا رئيسيا بحلول 8 يوليو.

ولا يزال من غير المعروفة الدول التي ستخضع للمنهجية المشتركة في المفاوضات، وتلك التي سيُطبق عليها نهج مختلف.

ووفقا لـ "وول ستريت جورنال" فإن الخطة المذكورة من غير المرجح أن تشمل كندا والمكسيك - حيث تخضع منتجاتهما لرسوم جمركية منفصلة بنسبة 20%، ولم تتأثر بتخفيض الرسوم إلى 10%.

كما أن الصين على الأرجح لن تكون من بين هذه الدول الـ18، حيث بلغت الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية بالفعل 145%.

وتشير الصحيفة إلى أن بعض الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ما زالوا ينتظرون مقترحات واشنطن للمفاوضات.

وأفاد مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس لـ"وول ستريت جورنال" بأن الاتحاد لم يتلق بعد متطلبات محددة من إدارة ترامب، لكن المتحدثة باسم الممثل التجاري الأمريكي قالت للصحيفة إن الموقف الأمريكي بشأن الرسوم قد نُقل مرارًا للدول الأوروبية.

وفي 2 أبريل الجاري، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على منتجات 185 دولة وإقليمًا.

ودخلت الرسوم العامة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت الرسوم الفردية في 9 أبريل. وفي نفس اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق العمل بالرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة على عدد من الدول والأقاليم لمدة 90 يوما.

وأوضح البيت الأبيض أن هذه المهلة مرتبطة بإجراء المفاوضات التجارية، وخلالها سيتم تطبيق رسوم عامة بنسبة 10%. وفي الوقت نفسه، رفع الرئيس الأمريكي الرسوم على المنتجات الصينية إلى 125%.

ومع الأخذ بالرسوم السابقة البالغة 20% التي فرضت بحجة عدم بذل حكومات كندا والصين والمكسيك جهودا كافية لمكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، فإن إجمالي الرسوم على البضائع الصينية يبلغ حاليًا 145%.

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