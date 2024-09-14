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اقتصاد

الصين ترفض رفع أمريكا للرسوم الجمركية 100% على السيارات الكهربائية

بكين والرسوم الجمركية،
بكين والرسوم الجمركية، فيتو

قالت وزارة التجارة الصينية في بيان، اليوم السبت، إن بكين معترضة بقوة على رفع الولايات المتحدة لتعريفات جمركية على واردات صينية.

وحثت وزارة التجارة الصينية واشنطن على أن تصحح على الفور ما وصفته بأنها "مخالفات".

وطالبت الولايات المتحدة بإلغاء كل الرسوم الجمركية التي فرضتها على السلع الواردة من الصين.

وأضاف بيان وزارة التجارة الصينية: "ستتخذ بكين الإجراءات الضرورية للدفاع بحزم عن مصالح الشركات الصينية".

رسوم السيارات الكهربائية 

 

وبنهاية أغسطس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، تماشيا مع إجراءات أميركية تسعى لوقف تدفق السيارات الصينية المدعومة من الدولة إلى أميركا الشمالية.

وفرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخير رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100 بالمئة و38 بالمئة على التوالي.

ويوظف قطاع تصنيع السيارات الكندي أكثر من 125 ألف شخص، وضخت أوتاوا مليارات الدولارات لدعم التحول إلى السيارات الكهربائية وضمان سلسلة إمداد محلية للبطاريات الكهربائية.

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