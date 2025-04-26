السبت 26 أبريل 2025
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أخبار مصر

الأعلى للجامعات يناقش مجموعة من القرارات الهامة اليوم

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
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 يعقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، اجتماعه الدوري، ويتخذ مجموعة من القرارات الهامة فيما يتعلق بالشأن الجامعي.

وينعقد اجتماع المجلس اليوم للمرة الأولى بجامعة الغردقة، التي انفصلت حديثا عن جامعة جنوب الوادي، وأصبحت جامعة مستقلة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وأمانة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس اليوم مجموعة من القرارات الهامة، يأتي على رأسها قراره بشأن البت في مقترح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بين أعضاء المجلس، وواجه اختلافات كبيرة ما بين مؤيد ومعارض.

 

استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 

 كما يناقش المجلس اليوم استعدادات الجامعات لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024/ 2025، وجاهزية الجامعات لإجرائها، إضافة إلى وضع جدول زمني محدد لها.

كما يناقش المجلس الاستعدادات لبدء موسم تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2025، وتحديد أعداد الأماكن المتاحة بالكليات هذا العام لاستقبال الطلاب.

وسيبحث المجلس أيضا، نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الملتقى المصري الفرنسي للجامعات.

 

فتح باب الترشح لرئاسة جامعة الغردقة

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن فتح باب الترشح لرئاسة جامعة الغردقة، لأول مرة في تاريخها، بعد استقلالها عن جامعة جنوب الوادي،  على أن يبدأ تلقي طلبات الترشح في 3 مايو المقبل.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، قد أصدر قرارا بتولي الدكتور محفوظ أبو الفضل منصب القائم بعمل رئيس الجامعة في سبتمبر الماضي، عقب الإعلان عن استقلال الجامعة.

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