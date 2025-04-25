مصادر: اتجاه لرفض مقترح إجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات

يترقب الجميع قرار المجلس الأعلى للجامعات، بشأن مقترح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، لإجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس قراره النهائي في هذا الشأن، خلال اجتماعه الدوري الذي ينعقد غدا السبت الموافق 26 أبريل 2025.

وأكدت مصادر خاصة لـ فيتو، أن الغالبية العظمى من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، يتجهون إلى رفض مقترح وزير التربية والتعليم بإجراء امتحانات الثانوية العامة بالجامعات، لما يمثله من خطورة كبيرة على مستقبل الطلاب.

حقيقة إجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات

وأضافت المصادر أن أعضاء المجلس وضعوا أمان أعينهم في دراسة القرار، الكثير من الاعتبارات، ومنها بعد الجامعات عن الكثير من طلاب الثانوية العامة المقيمين في المراكز والقرى البعيدة عن المدينة التي تقع بها الجامعة، الأمر الذي قد يتسبب في تأخرهم على موعد اللجان، ونشر حالة من القلق والتوتر فيما بينهم، في امتحانات تعتبر مصيرية بالنسبة لهم، إضافة إلى عدم توافر أماكن كافية بالجامعات تستوعب أعداد طلاب الثانوية العامة الكبيرة.

إجراء امتحانات الثانوية العامة بالجامعات يخل بمبدأ تكافؤ الفرص

وأشارت المصادر إلى أنه من أهم أسباب الاتجاه لرفض المقترح بين أعضاء المجلس، أنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، نظرا لأنه لن يضمن أداء جميع طلاب الثانوية العامة للامتحان بالجامعات، لقلة الأماكن المتاحة، حيث كان من ضمن المقترح أن تجرى الامتحانات بالجامعات في المحافظات التي شهدت مشكلات في لجان الثانوية العامة خلال السنوات الأخيرة فقط، بينما يؤديها باقي الطلاب في المدارس.

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قد تقدم بمقترح للمجلس الأعلى للجامعات، بإجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات، بهدف مواجهة عمليات الغش التي كانت تحدث باللجان.

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