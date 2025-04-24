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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يشارك في افتتاح الدورة 57 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية

اتحاد الجامعات العربية
اتحاد الجامعات العربية

شارك الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مراسم افتتاح الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية التي انطلقت في الجامعة الدولية بدولة الكويت.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ود. عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وعدد من رؤساء الجامعات العربية والمصرية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في التعليم العالي من مختلف أقطار الوطن العربي.

وأُعلن خلال الجلسة عن جوائز الاتحاد لأفضل رسائل الماجستير والدكتوراه، حيث حصلت طالبة مصرية من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة على جائزة أفضل رسالة ماجستير، وفاز ثلاثة باحثين مصريين بجائزة يوسف بن سعيد لوتاه للباحثين الشباب، مما يعكس التميّز العلمي المصري على الصعيد العربي.

واستعرض الدكتور عمرو عزت سلامة أبرز الإنجازات في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة ٢٠٢٠–٢٠٣٠، والتي جاءت ثمرة جهد مشترك بين الجامعات العربية والمؤسسات والمنظمات العربية والدولية المعنية بالشأن الأكاديمي.

وكرّم اتحاد الجامعات العربية الدكتور محمد أيمن عاشور تقديرًا لجهود الوزارة والدولة المصرية في دعم التعاون الأكاديمي العربي.

ويُعد المؤتمر منصة مهمة لمناقشة أبرز التحديات والفرص في مجال التعليم العالي بالوطن العربي، بما في ذلك مبادرة منطقة التعليم العالي العالمية، ويسهم في تعزيز التكامل الأكاديمي والتعاون بين الجامعات العربية.

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