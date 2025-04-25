الجمعة 25 أبريل 2025
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خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون مدينة الظاهرية بالضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

 اقتحم مستوطنون منطقة أم الذهب في مدينة الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية، حسب ما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة.

 

قوات الاحتلال تقتحم مخيمي العروب وبلاطة في الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أمس، مخيمي العروب وبلاطة في الضفة الغربية المحتلة.

 

قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

 وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير الأحد الماضي، بأن نوابا بالكنيست من الائتلاف الحاكم قدموا مشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت، يوم السبت الماضي، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

 

قوات الاحتلال تهدم منازل بالضفة الغربية 

وفي السياق، أعلنت اللجنة الإعلامية في طولكرم، في بيان صادر عنها الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 396 منزلا بشكل كامل و2573 آخر بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة الغربية.

 

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفردان شمال غرب جنين 

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفا و400 مواطن وفق معطيات فلسطينية.

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