الخميس 24 أبريل 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت جالا جنوب الضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير لها الأحد الماضي، أن نوابا بالكنيست من الائتلاف الحاكم قدموا مشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت، يوم السبت، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال تهدم منازل بالضفة الغربية 

وفي السياق، أعلنت اللجنة الإعلامية في طولكرم، في بيان صادر عنها الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 396 منزلا بشكل كامل و2573 آخر بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة الغربية.

وقالت اللجنة -في بيانها- إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل وأزقة المخيمين بالسواتر الترابية، وذلك لمنع المواطنين من العودة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية الأحد، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفردان شمال غرب مدينة جنين.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفردان شمال غرب جنين 

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفا و400 مواطن وفق معطيات فلسطينية.

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