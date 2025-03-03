اشتباكات وطرد لعائلات الأسرى، مشاهد توثق "جلسة الغضب" داخل الكنيست الإسرائيلي

سادت حالة كبيرة من التوتر خلال جلسة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشأن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023.

اشتباكات بين الأمن وعائلات الأسرى الإسرائيليين

ووقعت اشتباكات بالأيدي بين الأمن وأفراد من عائلات الأسرى الإسرائيليين، لدى محاولتهم دخول قاعة الكنيست أثناء الجلسة المخصصة لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، حيث فوجئوا بصدور قرار بمنعهم، وأدَّت هذه الاشتباكات إلى تأخير جلسة المناقشة في الكنيست.

وجددت عائلات الأسرى التأكيد على مطالبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم "طوفان الأقصى".

وقال ممثلو العائلات إنهم يريدون "العدالة للقتلى والأمن للأجيال القادمة"، وإن مطالبتهم بلجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر ليست مماحكة سياسية، كما شددوا على أنهم لن يسمحوا لأحد بالتهرب من مسئولياته إزاء تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

مــواجــهـــات عنيفة في الكنيست الإسرائيلي بين عناصر أمن الاحتلال وعشرات المستوطنين وعائلات قتلى بالحرب، أثناء مطالبتهم بلجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023 pic.twitter.com/Rt3EeU6SoQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 3, 2025

طرد عائلات الأسرى خلال كلمة نتنياهو في الكنيست

وأمر رئيس الكنيست بطرد عائلات الأسرى من غرفة الزوار بالمجلس خلال كلمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، تقاطع خطاب نتنياهو أمام الكنيست وتدير ظهرها له pic.twitter.com/BGB8GQOYpb — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 3, 2025

مشادة عقب طلب المعارضة الإسرائيلية من نتنياهو الوقوف حدادا

وشهدت جلسة الكنيست مشادة عقب طلب المعارضة من نتنياهو الوقوف حدادا على القتلى، ورفض رئيس الكنيست ذلك.

بدوره، أكد نتنياهو إن تل أبيب لن تتوقف حتى تحقيق جميع أهداف الحرب، مؤكدا أن الفجوة مع حماس بشأن المرحلة الثانية لا يمكن سدها إلا بمقترح مبعوث ترتمب ستيفن ويتكوف.

وفي كلمته لعدد من أعضاء الكنيست، قال نتنياهو "لن يتمكن أعداؤنا من التغلب علينا، أعدنا إلى البلاد 38 مختطفا في صفقة التبادل الأخيرة".

💥Knesset Speaker Amir Ohana sent guards to block entry of Gold Star families & fams to gallery for debate on a National Commission of Inquiry for Oct 7, which Netanyahu has blocked. I believe 1st time families of soldiers KIA have been denied access. pic.twitter.com/UkdGt6m9zv — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) March 3, 2025

وقف خطاب نتنياهو أكثر من مرة

ولأكثر من مرة اضطر نتنياهو إلى وقف خطابه مع صيحات نواب المعارضة، وقال لهم “أنتم تقومون بالضغط علينا وليس على حماس، وترددون دعاية حماس. أنتم تحرضون ضدنا طيلة الأوقات بأسوأ صورة ممكنة ما يضر بإمكانية إعادة المختطفين. أنتم لا تتوقفون عن بث الفرقة والتحريض”.

وأضاف: "سنعيد جميع مختطفينا، ونقضي على القدرات العسكرية والسلطوية لحماس"، وذلك وفق تعبيره.

وقال نتنياهو: "أعدنا في الصفقة الأخيرة 25 مختطفا حيّا وهذا أكبر مما كانت تعرضه حماس"، زاعما أنه بفضل إصراره تمكنت إسرائيل من إبرام صفقة أفضل مع حماس.

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