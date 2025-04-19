السبت 19 أبريل 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي للمرة الأولى منذ استئناف العدوان على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم السبت، أن جيش  الاحتلال الإسرائيلي سمح بالإعلان عن مقتل جندي "قصاص أثر" في معارك شمال غزة.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل جندي  في معارك شمال غزة

وأكد الإعلام العبري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد إصابة ضابطة وجنديين بجروح خطيرة وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده منذ استئناف عملياته في قطاع غزة لترتفع حصيلة قتلاه إلى 847 عسكريا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة 5 جنود إسرائيليين على الأقل جراء استهداف مركبة مدرعة شرقي غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت قبل وقت سابق من اليوم السبت بوجود أنباء عن حدث أمني خطير وقع في قطاع غزة، ووجود مروحيات تنقل المصابين.

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جيش الإحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة

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