الجمعة 25 أبريل 2025
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خارج الحدود

مقتل مسئول رفيع في انفجار سيارة مفخخة بموسكو

موسكو
موسكو

 شهدت العاصمة موسكو انفجارا مريبا، تزامنا مع لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في روسيا.

فقد انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الجمعة، في منطقة بالاشيخا بضواحي موسكو، ما أدى إلى مقتل مسئول رفيع، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

وطوقت الأجهزة الأمنية الموقع، مع توجه محققين وخبراء أدلة جنائية إلى المكان.

فيما أعلنت لجنة الطوارئ أن انفجار السيارة ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة.

 

مقتل نائب إدارة العمليات

 في حين أفادت أنباء غير مؤكدة أن المستهدف هو نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة، ياروسلاف موسكاليك.

بينما ذكرت وكالة "بازا" الروسية التي لديها مصادر في وكالات إنفاذ القانون في البلاد، أن قنبلة زرعت بسيارة متوقفة في المكان تم تفجيرها عن بعد، عندما مر الضابط -الذي يعيش في المنطقة - أمامها.

أتى هذا الحادث الذي لم تعرف كافة تفاصيله بعد فيما يرتقب أن يلتقي بوتين وويتكوف في وقت لاحق اليوم، وسط تفاؤل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية إحراز تقدم في مساعي الدفع نحو وقف الحرب مع أوكرانيا.

كما جاء بعد هجمات روسية واسعة طالت العاصمة كييف ومناطق أوكرانية أخرى خلال اليومين الماضيين، وسط دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ضرورة وضع حد لبوتين من أجل وقف إطلاق النار غير المشروط.

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موسكو انفجار سيارة مفخخة فلاديمير بوتين روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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