أخبار الفن اليوم: محمد سمير ندا يفوز بجائزة البوكر العربية.. جنات تطمئن جمهورها بعد زلزال تركيا.. سر غياب تامر حسني عن زفاف هشام جمال وليلى زاهر

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها فوز الكاتب المصري محمد سمير ندا بجائزة البوكر العربية لعام 2025.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) عن فوز رواية “صلاة القلق” للكاتب المصري محمد سمير ندا بالجائزة لعام 2025.

حصد الكاتب المصري محمد سمير ندا الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) 2025 وذلك عن روايته “صلاة القلق” والصادرة عن دار مسكلياني للنشر.

ينتظر عشاق الكينج محمد منير ، ألبومه الجديد بعد غيابه الفترة الماضية.





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