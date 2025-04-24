يتابع محبو مسلسل آسر الحلقات بشغف في ظل التصاعد المتواصل في الأحداث، وينتظر عشاق العمل دوما كل التفاصيل عن الحلقات الجديدة من المسلسل الذي يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد في أكثر من بلد عربي.

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 19 على منصة شاهد

ومن المقرر عرض مسلسل آسر الحلقة 19 على منصة شاهد اليوم الخميس في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

تفاصيل مسلسل آسر

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

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