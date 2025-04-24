تحدٍ جديد في ألبوم محمد منير، والكينج يستعد لطرحه خلال الصيف

ينتظر عشاق الكينج محمد منير ، ألبومه الجديد بعد غيابه الفترة الماضية.

ويتضمن ألبوم الكينج الجديد، العديد من المفاجآت، حيث إنه قرر التعاون مع الجيل الجديد من صناع المزيكا ومنهم الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة وسجل أغنية من كلماته.

كما أن الألبوم الجديد يتضمن أشكال عديدة من الألوان الغنائية ما بين الدراما والرومانسي.

وينتهي الكينج مؤخرا من تسجيل أغاني ألبومه الجديد، ومن المقرر أن يستقر على عنوان أحدث أغانيه، لحين طرحه خلال فصل الصيف.

ومن ناحية أخرى، كان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حرص على زيارة الفنان الكبير محمد منير في منزله لتسليمه تكريم "يوم الثقافة المصرية"، في لفتة تعكس التقدير والإعتزاز برموز الفن والثقافة في مصر

جاءت هذه الزيارة بعد أن حالت الظروف الصحية دون تمكّن الفنان محمد منير من حضور احتفالية التكريم التي أقيمت صباح اليوم بدار الأوبرا المصرية.

وقال وزير الثقافة خلال اللقاء: "مصر كلها تشكرك على فنك وإبداعك وبصماتك التي لا تُنسى في عالم الفن. كنا حريصين على ألا ينقضي عيد الثقافة دون أن ننال شرف منحك هذا التكريم، الذي يُعد أقل تقدير لما قدمته لوطنك".

كما نقل الوزير تحية ملايين المصريين الذين يعتبرون محمد منير رمزًا وطنيًا فريدًا وأحد صناع الهوية المصرية.



من جانبه، عبّر الفنان محمد منير عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم، قائلًا: "فخور أنني صناعة مصرية، وطوال أكثر من 30 عامًا كنت أحمل اسم مصر في المحافل الدولية. لذا كنت دائمًا حريصًا على أن أكون سفيرًا مشرفًا لبلادي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.