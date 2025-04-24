عمالقة الفن يتغزلون في أرض الفيروز، أبرزها أغنية «صباح الخير يا سينا»

قدم كبار المطربين والملحنين أجمل الأغاني لـ سيناء “أرض الفيروز” سواء قبل أو بعد تحريرها من العدو الصهيوني.

ويحل علينا اليوم 25 أبريل عيد تحرير سيناء عام 1982م، وفي هذا السياق تستعرض "فيتو" في التقرير التالي أبرز ما قيل فى حب أرض الفيروز من أكبر الشعراء وأهم المغنين في مصر مثل عبد الحليم وشادية وعبد الوهاب.

صباح الخير يا سينا

وتعد أغنية “صباح الخير يا سينا” من أكثر الأغاني الخالدة في الوجدان المصري، وهي من كلمات عبد الرحمن الأبنودي، وألحان كمال الطويل الذين تعاونا معًا ليبدعان فى إخراج واحدة من أهم الأغاني التي رحبت بعودة الأرض لأهلها بصوت العندليب عبد الحليم حافظ.

مصر اليوم في عيد

وقدمت الفنانة شادية مع الشاعر عبد الوهاب محمد والملحن جمال سلامة أيقونة تحرير سيناء "مصر اليوم في عيد"، والتي جاءت بعد عشرين عاما من ابتعاد مطربة مصر شادية عن الغناء على المسرح، لكن أجبرتها كلمات أغنية مصر اليوم في عيد التي أعجبت بل وانبهرت بها عند قراءتها فقدمتها بمصاحبة 150 راقصا من فرق الفنون الشعبية من جميع محافظات مصر.

عاشت بلادنا

“عاشت بلادنا” هي رائعة الموسيقار العبقري محمد عبد الوهاب ومن غناء الفنان محمد ثروت وتأليف الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد وهي من أهم الأغاني التي طرحت في هذه الفترة، فقال ثروت في كلماتها “عاشت بلادنا.. عاشت حرة لولادنا.. وولاد ولاد ولادنا لحد أخر الزمان.. دامت بلادنا.. وارثة أمجاد جدودنا.. ومحققه بجهودنا مجد أعظم م اللي كان.. عاشت ونخليها.. فوق ما بنحلم بيها.. زي ماهي ادتنا حياتنا احنا كمان نديها".

يا رايح على صحراء سيناء

تعد أغنية “يا رايح على صحراء سيناء” من الأغاني النادرة للفنانة الراحلة ليلى مراد التي غنتها بعد اعتزال الفن فى منتصف الخمسينيات للجنود المصريين بعد أحداث 1967م.

ورأت ليلى مراد أنه من واجبها الغناء ومساندة الجيش المصري رغم اعتزالها لما يقارب 12 عامًا، فاتجهت للإذاعة لتغنى عدد من الأعمال الوطنية ومنها هذه الأغنية التى كتبها فتحي قورة ولحنها شقيقها منير مراد.

وانت ماشي فى أرض سينا

وسبق وشاركت الفنانة شيرين برفقة الطفل محمد أسامة في تقديم أغنية "وأنت ماشي في سيناء حاسب"، خلال أحد فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في عام 2022 وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

سينا أقوى بينا

وطرح الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عام 2022 أغنية "سينا أقوى بينا" من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، من غناء الفنان محمد رشاد، وكلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين.

سيناء

وتم طرح أغنية “سيناء” عام 2007 وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وتلحين وتوزيع حميد الشاعري، وغناء مجموعة من الفنانين وهم حميد الشاعري وإيهاب توفيق وواما وزيزي وسوما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.