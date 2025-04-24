الخميس 24 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

سر غياب تامر حسني عن زفاف هشام جمال وليلى زاهر

تامر حسني
تامر حسني

أثار غياب الفنان تامر حسني عن زفاف المنتج هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، الكثير من التساؤلات، خاصة لوجود علاقة صداقة قوية بين تامر والعريس، مما جعل البعض يظن أن هناك خلافات بينهما.

وعلمت فيتو أن السبب وراء غياب تامر عن الزفاف الذي حضره نجوم الفن، هو سفره خارج مصر، لإحياء حفل غنائي بدولة الإمارات، والتي كان قد تعاقد عليها منذ عدة أشهر، ولم يتمكن من تأجيلها لحضور الزفاف، الذي كان من المفترض أن يشارك في إحيائه.

 

فيلم ريستارت

يستعد الفنان تامر حسنى على طرح فيلمه الجديد ريستارت الذي يجمعه بالفنانة هنا الزاهد، في دور العرض السينمائي خلال شهر مايو المقبل للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2025.

في هذا السياق، كان الفيلم مرشحا للعرض في موسم عيد الفطر الجارى، ولكن تم تأجيله رغم جاهزية العرض.

 

فيلم ريستارت من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد،: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرين

 

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تامر حسني ليلي زاهر الفنان هشام جمال
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